Erst fühlten sich die Panther in Nürnberg benachteiligt, nun die Ice Tigers in Augsburg. Die wiederkehrenden Schiedsrichterfehler werfen grundsätzliche Fragen auf.

Videobeweis-Affäre beim AEV: Wenn Fehlentscheidung en den Eishockeysport beschädigen Erst fühlten sich die Panther in Nürnberg benachteiligt, nun die Ice Tigers in Augsburg. Die wiederkehrenden Schiedsrichterfehler werfen grundsätzliche Fragen auf.

Beim 4:1-Sieg der Franken gab es zwei Situationen, die als äußerst unglücklich für den AEV gewertet werden durften. Zuerst verweigerte der Unparteiische dem Treffer von Philipp Krauß zum vermeintlichen 2:2 die Anerkennung, nachdem das Tor auf dem Eis noch als gültig gegeben war. Nach Ansicht des Referees war das Spiel zum Zeitpunkt des Schusses abgepfiffen gewesen. Offen blieb, wie er das mithilfe des Videobeweises erkannt hatte, denn dieser ist ohne Ton.

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Beim 3:1 sprach vieles dafür, dass Nürnberg-Profi Thomas Heigl den Puck mit dem Schlittschuh über die Linie bugsiert hatte. Geprüft wurde das Tor jedoch nicht. Zum Ärger des AEV.der Frust der Nürnberger. Ihnen wurde in der Overtime gegen Augsburg ein Tor geklaut .

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In diesem Fall mag der Spruch gelten, wonach sich manche Ungereimtheiten im Laufe einer Saison einigermaßen ausgleichen. Zufrieden stellend ist die Situation indes für beide Teams nicht. Die Rechtssprechung auf dem Eis präsentiert sich auch in dieser Saison fehleranfällig. Das schadet nicht nur der Freude über einen Sieg, sondern letztlich auch dem gesamten Sport.