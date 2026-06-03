Videobeweis: Kontroverses Ergebnis in der Bundesliga

Ein Marktforschungsinstitut hat eine neue Studie im Auftrag von Snickers durchgeführt, um die Meinung von 2000 volljährigen Fans in fünf Ländern zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass 25 Prozent der Fans den Videoschiri (VAR) die Rolle des Referees auf dem Platz abwerten. Der DFB hat SPORT BILD die aktuellen VAR-Zahlen zur Verfügung gestellt. In der Bundesliga hat der Videoschiri im Kölner Keller in den 306 Spielen insgesamt 127-mal eingegriffen.

Der Videobeweis hat auch in der abgelaufenen Saison für kontroverses Diskussionen gesorgt - nicht nur in der Bundesliga . Ein Marktforschungsinstitut befragte 2000 volljährige Fans in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Polen und den Niederlanden für eine neue Studie im Auftrag von Snickers .

Die wesentlichen Ergebnisse zeigen, dass 25 Prozent der Fans den Videoschiri (VAR) die Rolle des Referees auf dem Platz abwerten. 34 Prozent sind der Meinung, dass die Entscheidungen nach VAR-Intervention zu uneinheitlich sind. 33 Prozent würden eher Fehlentscheidungen akzeptieren, als lange auf einen VAR-Check zu warten. 39 Prozent sehen das anders. Der DFB hat SPORT BILD die aktuellen VAR-Zahlen zur Verfügung gestellt. In der Bundesliga hat der Videoschiri im Kölner Keller in den 306 Spielen insgesamt 127-mal eingegriffen.

Die Vereine, die die häufigsten VAR-Eingriffe zu verzeichnen hatten, sind Mönchengladbach (12), Stuttgart (10) sowie der FC Bayern und Freiburg (je 9). Relativ wenig zu tun mit dem Kölner Keller hatten Heidenheim (4), St. Pauli, Union Berlin, Dortmund und Augsburg (je 5). Mit 126 Interventionen listet Opta Data insgesamt einen Eingriff weniger auf als der DFB. Am längsten standen die Stuttgarter Spieler während der VAR-Checks auf dem Spielfeld herum: insgesamt 8,2 Minuten (durchschnittliche Verzögerung: 49,2 Sekunden).

Es folgen Gladbach (6,9 Min. /34,3 Sek. ) und der HSV (6,5 Min. /55,3 Sek.

). Insgesamt sorgte der VAR in der Saison 2025/26 laut Opta Data für eine Wartezeit von 78 Minuten. Weiter ins Detail gehen die Bundesliga-Zahlen der DFB Schiri GmbH: Von den 127 Interventionen waren 121 korrekt, sechs falsch.

Neunmal hat sich der VAR trotz einer falschen Entscheidung des Schiris auf dem Platz nicht gemeldet. 69-mal guckte sich der Schiri die strittige Szene nach VAR-Intervention auf dem Monitor am Spielfeldrand selbst an. 58-mal verzichtete er, da es sich in erster Linie um die Feststellung einer strafbaren Abseitsposition durch die halbautomatische Abseitstechnik handelte. Die durchschnittliche Dauer der Checks betrug laut DFB 96,7 Sekunden. (Opta Data: 37,2 Sek. ).

Die Diskrepanz erklärt sich durch verschiedene Messzeiträume. 101 VAR-Eingriffe insgesamt, davon vier falsche. Zwölf Interventionen fehlten. 54-mal guckte der Schiri selbst auf den Monitor, 47-mal verließ er sich auf den VAR, vor allem bei Abseits. 95-mal änderte der Schiri seine Entscheidung, sechsmal nicht. Die niedrigere Zahl der Interventionen in der 2. Liga erklärt sich zum Teil durch die Tatsache, dass bei den meisten Zweitligaspielen weniger TV-Kameras eingesetzt werden als in der Bundesliga.

Entsprechend können manche Situationen nicht so gut aufgelöst werden, wodurch es zu weniger VAR-Eingriffen kommt





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