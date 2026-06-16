Videoschiedsrichter Shaun Evans bestreitet absichtliche rechtsextreme Geste

Der Videoschiedsrichter Shaun Evans wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe während der WM ein rechtsextremes Symbol gemacht. Er bezeichnet die Geste als unbewusstes Zucken, die FIFA sieht keine Verstöße. Das Antidiskriminierungsnetzwerk FARE fordert Konsequenzen.

Der Videoschiedsrichter Shaun Evans wehrt sich gegen die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden. Seine viel diskutierte Handbewegung sei unbewusst geschehen. Ich möchte klarstellen, dass ich keineswegs absichtlich eine Handbewegung oder ein Symbol gemacht habe, um eine Botschaft, eine Zugehörigkeit, ein Spiel oder eine Weltanschauung jeglicher Art zu vermitteln, sagte der 38-Jährige laut mehreren Medienberichten.

Die einzige Erklärung, die ich dafür anbieten kann, ist, dass es sich bei der Bewegung um ein unwillkürliches, unbewusstes Zucken handelte und mir in diesem Moment gar nicht bewusst war, that ich dies getan hatte, sagte Evans. Bilder, die später während des Spiels aufgenommen wurden, zeigten, dass ich diese Bewegung viele Male wiederholte, während ich einen Stift zwischen den Fingern hielt.

Im Spiel zwischen den Niederlanden und Katar (2:0) sowie beim Spiel von Senegal gegen Curacao (7:1) in Houston war Evans im Videoraum in Dallas gezeigt worden. In der Sequenz, die einige Sekunden dauerte, formte er mit dem Daumen und Zeigefinger einen Kreis und streckte die übrigen Finger aus. In sozialen Netzwerken wurde danach spekuliert, ob Evans ein Zeichen gemacht habe, das von rechtsextremen Gruppen als Symbol für White Power verwendet wird.

Die FIFA erklärte nach Prüfung des Sachverhalts, sie habe keine Beweise für Verstöße gegen den FIFA-Disziplinarkodex gefunden. Die Berichterstattung über diesen Vorfall spiegelt einfach nicht wider, wer ich bin, sagte Evans: Natürlich verstehe ich, wie die Geste interpretiert wurde, und das bedauere ich. Ich möchte jedoch ganz klar und kategorisch sagen, dass ich das vorgeschlagene Handzeichen nicht wissentlich oder absichtlich gemacht habe. Das Antidiskriminierungsnetzwerk Football Against Racism in Europe (FARE) hatte zuvor Konsequenzen gefordert.

Ein weltweites Fernsehpublikum sollte nicht damit konfrontiert werden, dass rechtsextreme Personen Neonazi-Symbole verwenden. Es ist klar, dass dieser Offizielle bei dieser Weltmeisterschaft keine weitere Rolle mehr spielen sollte, hieß es in einer Stellungnahme





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Videoschiedsrichter Shaun Evans WM Rechtsextremes Symbol White Power FIFA FARE Diskriminierung Handgeste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Videoschiedsrichter sorgt mit kleiner Handgeste für große AufregungZeichen für 'White Power' oder ein simples 'Okay'? Videoschiedsrichter Shaun Evans zeigt bei der Fußball-Weltmeisterschaft eine mehrdeutige Geste. In den sozialen Medien wird spekuliert, ein Antidiskriminierungsnetzwerk übt Kritik.

Read more »

Debatte um Handgeste des australischen Schiedsrichters bei der WMDie FIFA beschäftigt sich mit einer Handgeste des australischen Schiedsrichters Shaun Evans, die in sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert wird. Der australische Schiedsrichter Shaun Evans war für wenige Sekunden im VAR-Raum zu sehen, dabei formte er mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis, während die übrigen Finger ausgestreckt waren. Die Diskussion dreht sich vor allem darum, dass die Geste unterschiedlich interpretiert werden kann.

Read more »

Schiedsrichter-Geste bei WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao sorgt für KontroversenDer australische Schiedsrichter Shaun Evans dementiert Vorwürfe einer rechtsextremen Handgeste während des WM-Auftaktspiels von Deutschland gegen Curaçao. In sozialen Medien war spekuliert worden, dass seine Geste ein Symbol für White Power sei. Evans erklärt, es handelte sich um eine unbewusste Bewegung, und bedauert die Interpretation. Die FIFA reagierte bisher nicht, Konsequenzen sind offen.

Read more »

Shaun Evans: “Ich bedaure, wie die Geste interpretiert wurde”Der australische Schiedsrichter Shaun Evans hat den Verdacht einer umstrittenen Handgeste während der TV-Übertragung des WM-Spiels zwischen Deutschland und Curaçao zurückgewiesen.

Read more »