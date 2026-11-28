Die Musik zum Videospiel 'GTA 6' schreibt deutsche Chartgeschichte. Auch in den Single-Charts sind gleich mehrere Songs aus dem Soundtrack vertreten. Für die Spitze der Album-Charts reicht es dennoch nicht.

Die Musik zum Videospiel "GTA 6" schreibt deutsche Chartgeschichte. Auch in den Single-Charts sind gleich mehrere Songs aus dem Soundtrack vertreten. Für die Spitze der Album-Charts reicht es dennoch nicht.

"Grand Theft Auto VI: The Album" hat in Deutschland den umsatzstärksten Start eines Soundtracks seit Beginn der Datenaufzeichnung hingelegt. Das teilt GfK Entertainment mit, die die Offiziellen Deutschen Charts im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Die Aufzeichnungen reichen 26 Jahre zurück, bis in Woche 40 des Jahres 2000. In den Album-Charts steigt die Musik zum Videospiel auf Platz zwei ein.

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Damit ist sie zusammen mit "Clair Obscur: Expedition 33" der am höchsten platzierte Spiele-Soundtrack überhaupt. Dieses Album hatte Anfang 2026 ebenfalls Rang zwei erreicht. An die Spitze kommt der "GTA 6"-Soundtrack nicht. Die Band Rammstein steht mit dem Konzertmitschnitt "Live in Mexico City" auf Platz eins und feiert damit das zwölfte Nummer-1-Album ihrer Geschichte.