Videostrong Android-Schadsoftware: 1,3 Millionen Geräte kompromittiert

Chinesischer Hersteller Videostrong liefert über 1,3 Millionen Android-Geräte mit Hintertür aus. Google beendet Zusammenarbeit und warnt vor unsicheren TV-Boxen.

Der chinesische Gerätehersteller Videostrong Technology hat mehr als 1,3 Millionen Android-Geräte mit einer ab Werk eingebauten Hintertür ausgeliefert. Durch diese Sicherheitslücke konnten Kriminelle die Geräte aus der Ferne kontrollieren und für ein Botnetz nutzen. Betroffen waren vor allem Android-TV-Boxen, aber auch Telemedizin-Geräte, Karaoke-Maschinen und digitale Werbedisplays.

Schadsoftware im Firmware-Code verborgen

Die Schadsoftware wurde absichtlich entwickelt und über mehrere Jahre in der Firmware verschiedener Geräte und Marken eingebaut. Das Ziel laut Google war es, die Geräte mit dem XCPE-Botnetz zu verbinden. Die Software konnte unbemerkt installiert werden, Befehle auf den Geräten ausführen und Bildschirmaufnahmen erstellen. Auch Konto- und Geräteinformationen sowie Systemprotokolle konnten abgegriffen werden.

Also read Google verteilt neue Funktionen für Android-Geräte über die Play-Systemdienste

Cyberkriminelle nutzen Geräte als Residential Proxies

Für Cyberkriminelle waren die Geräte primär eine Einnahmequelle. Sie wurden unter anderem für Werbebetrug genutzt. Außerdem dienten sie als sogenannte Residential Proxies. Dabei wird fremder Internetverkehr über den Internetanschluss der Betroffenen geleitet, ohne dass diese davon wissen. Die Schadsoftware soll selbst Google Play Protect außer Kraft setzen können.

Internationale Aktion gegen Botnetz-Infrastruktur

Google ging gemeinsam mit Sicherheitsunternehmen und der japanischen Polizei gegen die Infrastruktur vor. Dabei wurden Server abgeschaltet. Kriminelle sollen dadurch auch den Zugriff auf mindestens zehn Millionen andere kompromittierte Geräte verloren haben. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Kontrolle über das Netzwerk zurückzugewinnen und weitere Schäden zu verhindern.

Advertisement

Keine vollständige Liste betroffener Geräte verfügbar

Google hat die Zusammenarbeit mit Videostrong beendet und seine Prüfverfahren für Android-TV-Firmware angepasst. Eine vollständige Liste der betroffenen Geräte gibt es allerdings nicht. Das macht es für Verbraucher schwierig, herauszufinden, ob die eigene TV-Box betroffen ist. Google rät dazu, vernetzte Geräte von seriösen Herstellern zu kaufen. Doch genau hier liegt das Problem.

Zertifizierungssiegel bietet keinen ausreichenden Schutz

Videostrong war zuvor selbst Google-zertifiziert. Verbraucher konnten sich also nicht allein auf dieses Siegel verlassen. Die Affäre zeigt, dass offizielle Zertifizierungen keine Garantie für absolute Sicherheit sind. Nutzer müssen weiterhin vorsichtig sein und regelmäßig Updates prüfen, um ihre Geräte vor ähnlichen Bedrohungen zu schützen.