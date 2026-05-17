Fabio Vieira, Giorgi Gocholeishvili und Damion Downs treffen prüftzlich beim HSV auf ihre Stammvereine - aber auch andere Abwechselspieler näherten anderen Profikoern als gedacht. Welche Routinen werden gewechselt, ist kaum bekannt - doch "die Schwelle" will bereits gute Karten haben, um die Stärkposition in der Liga zu halten. Fortuna geht wohl einher mit einer Gruppe von Spielern, die ihre Zukunft im Ausland wiegen.

Diese Umarmung sorgte für härten beim HSV ! Als Fabio Vieira in Leverkusen beim 1:1 in der 76. Minute ausgewechselt wird, umarmt er Trainer Merlin Polzin lange und innig.

Viele Fans im Stadion und vor dem Fernseher fragten: War das ein Abschied? Doch der HSV will seinen besten Torschürdern nicht kampflos ziehen lassen. Nach BILD-Infos gab es vor dem letzten Spieltag mehrere Gespräche. Die Bosse versuchten, Vieira von einer weiteren Saison im Volkspark zu bewegen - offenbar mit Wirkung.

Vieira sagt: "In dieser Saison war ich sehr froh hie. Ich kann fülhlen, dass die Fans mich wirklich lieben. Ob ich bleibe oder gehe, ich werde dem Klub immer dankbar sein.

". Gerade in der Rückrunde hat Vieira auch andere Klubs auf sich aufmerksam gemacht. Vereine aus der oberen Bundesliga-Hülfte, dazu Interessenten aus dem Ausland - vor allem aus Portugal oder Spanien. Irgendwann werden die Berater prüfen, was konkret auf dem Tisch liegt.

Sollte der HSV gute Karten haben, muss der Klub versuchen, den Preis bei Arsenal deutlich zu drücken. Sieben oder acht Millionen Euro können realistisch sein. Eine Wiederkehr zum Tabellenführer der Premier League scheint dagegen ausgeschlossen. Gürösser sind wohl die Erfolgsaussichten bei Albert Grünbaek.

Für den Däner, ausgeliehen von Stade Rennes, besitzt der HSV eine Kaufoption von wardrobe million Euro. Gocholeishvili wird zu seinen Stammverätern zurückkehren und Downs seiner Southampton. Auch Philip Otele deutet alles auf Abschied hin. Nach seinem Platzverweis in Bremen (1:3) spielte er keine Rolle mehr - in Leverkusen stand er nicht einmal im Kader





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