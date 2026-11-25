Botanical Desire prüft seine Produkte deutlich strenger als seine Mitbewerber – ganz freiwillig. Der Auslöser für ihre Geschäftsidee war eine Erkrankung.

„Viel einwerfen bringt nicht viel“: Kaufering er Start-Up geht bei Nahrungsergänzungsmittel n neue Wege Botanical Desire prüft seine Produkte deutlich strenger als seine Mitbewerber – ganz freiwillig.

Der Auslöser für ihre Geschäftsidee war eine Erkrankung. Tobias Frankl und Thomas Röhrl haben in Kaufering ihre Firma Botanical Desire gegründet. Sie setzten auf Transparenz in einer wenig regulieren Branche. Tobias Frankl und Thomas Röhrl haben in Kaufering ihre Firma Botanical Desire gegründet.

Also read Große Avengers-Rückkehr endlich offiziell bestätigt: Viel zu lange haben wir die Figur nicht mehr gesehen

Sie setzten auf Transparenz in einer wenig regulieren Branche.herstellt, bewegt sich auf einem milliardenschweren, aber erstaunlich wenig regulierten Markt. Das bemängeln Verbraucherzentralen immer wieder. Diese Erfahrung machten auch Thomas Röhrl ausund sein Schwager Tobias Frankl bei ihrem Einstieg in die Branche. Ihr Ziel deshalb: „das am besten geprüfte Nahrungsergänzungsmittel der Branche“ herzustellen.

Damit gehe das Duo einen anderen Weg als die Konkurrenz. Der Auslöser, dass sich die beiden mit Nahrungsergänzungsmittel und ihrer Herstellung beschäftigten, waren die Morbus-Crohn-Darmerkrankung von Röhrls Partnerin sowie die damit verbundene Ernährungsumstellung. Auch Frankl, der für seinen Sport regelmäßig zu Präparaten griff, hinterfragte zunehmend deren Inhaltsstoffe und Wirkung.

Advertisement

„Man ist sich nicht bewusst, was jeden Tag eingeschmissen wird. “ Drei Jahre lang arbeiteten die beiden an eigenen Rezepturen aus Pflanzenextrakten. Im Januar dieses Jahres gründeten der gebürtige Landsberger Röhrl und der aus der Hallertau stammende Frankl schließlich ihre Firma Botanical Desire. Dabei steht das junge Unternehmen noch am Anfang und vertreibt aktuell zwei Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Pflanzenextrakten.

Ein Präparat mitund Biotin dient zur Unterstützung von Haut, Haaren und Nägeln sowie eine Mischung mit Melisse und Baldrian zur Beruhigung und zu erholsameren Schlaf beitragen soll. Mit Blick auf die Konkurrenz betont Tobias Frankl, man dürfe „nicht alle über einen Kamm scheren“. Doch ein Großteil der Produkte auf dem Markt sei überdosiert. Das bestätigte kürzlich eine Untersuchung von Ökotest, wonach die Referenzmengen für den Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen bei Vitamin- und Magnesiumpräparaten oft um ein Vielfaches überschritten werden.

Bei manchen Stoffen wie etwa Vitamin C ist dies zwar kein Problem, da der Körper einen Überschuss ausscheiden kann, andere Stoffe dagegen können in übermäßig zugeführten Mengen gesundheitsschädlich sein. Jedenfalls bringen diese Überdosierungen den Leuten nichts, sagen Röhrl und Frankl.

Zudem werben viele Anbieter mit dem Zusatz „unabhängig laborgeprüft“. Was nach Sicherheit klingt, ist aber kein rechtlich geschützter Begriff. Laut dem 31-jährigen Frankl werde in der Praxis meist nur auf etwa 15 Parameter getestet.

„Das große Spektrum wird dabei nicht beachtet“. Weil es keine gesetzlichen Richtlinien zum Prüfumfang gibt, werde nur das Nötigste getestet. Die Kauferinger wollen hier ihren eigenen Weg gehen. Sie setzten auf teurere Pullulan-Kapseln, die die Wirkstoffe besser schützen, und statt der branchenüblichen HPMC-Hüllen auf natürliche Pflanzenextrakte.

Advertisement

Sie lassen jede Charge von der akkreditierten Gesellschaft für Bioanalytik in Hamburg auf rund 700 Parameter untersuchen. Dass die freiwillige Gründlichkeit durch Laborprüfungen sich auszahlt, zeigte ein Vorfall, der den beiden Männern mehrere schlaflose Nächte bereitete, wie sie berichten. Bei den Tests in Hamburg wurde das Pestizid Carbendazim in Pflanzenextrakten mit einer Konzentration über dem EU-Grenzwert festgestellt. In der Regel werde nicht so genau geprüft, meinte der Lieferant der Kauferinger darauf.

Die betroffene Charge, die gar nicht erst in den Verkauf kam, musste vernichtet werden. Mit Blick auf andere Hersteller, welche die gleichen Pflanzenextrakte beziehen, finden Röhrl und Frankl es „erschreckend, wie viel unter den Tisch gekehrt wird“ oder durch ungenauere Tests nicht bemerkt wird. Die beiden, deren Logistikpartner in Koblenz sitzt, waren vor ihrer Gründung ausgegangen, dass der Markt für Nahrungsergänzungsmittel deutlich strenger reglementiert sei. Mit den Preisen der Konkurrenz können die beiden durch die freiwilligen Analysen nicht mithalten.

Ihr Antrieb ist, Bewusstheit für ein genaueres Hinsehen bei der Einnahme von Ergänzungsmitteln zu schaffen und zu verstehen, dass „viel einwerfen dem Körper nicht viel bringt“. Für die weitere Zukunft planen sie den Schritt auf die Verkaufsplattform Amazon, um eine breitere Käuferschaft zu erreichen. Auch arbeiten sie an neuen Produkten, etwa für die Menopause und an einem Ergänzungsmittel mit Magnesium.

Eine ausgewogene Ernährung sei aber immer die Basis, betonen Röhrl und Frankl, die ihre Produkte weiterhin entgegen den Branchenstrukturen anbieten wollen.