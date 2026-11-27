Black Friday steht für Rabattschlachten und Spontankäufe, nicht für Nachhaltigkeit. Trotzdem gibt es Fälle, in denen ein Neukauf genau richtig ist:...

Black Friday steht für Rabattschlachten und Spontankäufe, nicht für Nachhaltigkeit. Trotzdem gibt es Fälle, in denen ein Neukauf genau richtig ist: für euren Geldbeutel und auch für die Umwelt.

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Vieles davon benötigt niemand. Einen Bereich solltet ihr euch aber genauer anschauen: Haushaltsgeräte, die schon ein paar Jahrzehnte alt sind. Alte Geräte verbrauchen in der Regel deutlich mehr Strom und Wasser als neue. Wer hier gezielt austauscht, senkt seine Nebenkosten und schont mit dem geringeren Verbrauch auch die Umwelt.