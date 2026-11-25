Ein Gutschein senkt den Preis des Teufel Boomster 4 noch einmal – aber nur für wenige Tage.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. gibt es 5 Prozent zusätzlichen Rabatt: Im Warenkorb werden 12 Euro abgezogen, der Lautsprecher kostet damit 227,99 Euro.

Zusammen mit den 9,99 Euro Versand zeigt der Warenkorb eine Gesamtsumme vonDer Vergleichspreis auf der Produktseite liegt bei 299,99 Euro. Der Code gilt nur vom 20. bis 25. November 2026. Es gilt: Maximal ein Aktionsgutschein pro Bestellung.

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Der GIGA-Code kann also nicht mit weiteren Aktionsgutscheinen kombiniert werden. Der Teufel Boomster 4 ist ein Bluetooth-Lautsprecher, der sich nicht auf eine Funktion beschränkt. Neben der kabellosen Musikwiedergabe per Bluetooth 5.0 empfängt er auch DAB- und FM-Radio über eine ausklappbare Teleskopantenne. Der integrierte Akku mit 7.500 mAh liefert laut Hersteller bis zu 23 Stunden Laufzeit bei mittlerer Lautstärke.

Das Gerät lässt sich per USB-C aufladen oder im Dauerbetrieb am Netzteil betreiben. Ein USB-C-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Die Dynamore-Technologie von Teufel soll eine breitere Stereobühne erzeugen. Per Bluetooth unterstützt die Box die Codecs AAC und aptX HD für eine hochwertige Übertragung.

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Über dielassen sich zwei Geräte gleichzeitig koppeln. Wer zwei Boomster 4 besitzt, kann diese per Party Link Stereo kabellos zu einem Stereo-Set verbinden. Der Lautsprecher misst 37 x 18 x 14,8 Zentimeter und wiegt 3,75 Kilogramm. Er ist also schon etwas zu massiv, um stundenlang im Rucksack transportiert zu werden, dafür sind kleinere Modelle besser geeignet.

Mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen bei 180 Bewertungen schneidet der Boomster 4 gut ab. Viele Käufer loben den kraftvollen Sound mit druckvollem Bass und die räumliche Klangwiedergabe. Die lange Akkulaufzeit und die robuste Verarbeitung werden positiv hervorgehoben. Vereinzelt wird angemerkt, dass der DAB-Empfang stark vom Aufstellungsort abhängt und der Bass bei höheren Lautstärken im Vergleich zum Vorgängermodell etwas zurückhaltender ausfällt.

Hält, was er verspricht. Sehr guter Sound, cooles Aussehen. Wir hören zu 95 % DAB-Radio darüber und haben ihn dauerhaft am Strom. Da braucht er leider nach dem Anmachen etwas länger, bis der Sender zu hören ist.

Aber die Soundqualität holt es dann wieder raus. Black Friday 2026: Die GIGA Wunschliste mit den besten Angeboten bei AmazonDie Kombination aus Bluetooth, DAB- und FM-Radio macht den Boomster 4 vielseitig einsetzbar. Die lange Akkulaufzeit und der Spritzwasserschutz erlauben den Einsatz im Garten oder auf dem Balkon. Für den Transport im Rucksack solltet ihr allerdings das Gewicht von 3,75 Kilogramm einplanen.

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Für eine Wanderung empfiehlt sich eher der kompakte Rockster Go 2 (Wir suchen echte Schnäppchen, keine Mogelpackungen. Unsere Expertinnen und Experten überprüfen Preise, Kundenbewertungen und Testergebnisse – unabhängig, kritisch und immer auf eurer Seite. Hinweis: Die Nutzung dieser Webseite ist für euch kostenlos. Kauft ihr Produkte oder Services über einen Link von uns, bleibt euer Preis gleich und wir erhalten vom Anbieter eine kleine Vergütung. Das sichert unsere redaktionelle Unabhängigkeit – danke für eure Unterstützung!