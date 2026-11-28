Florian Silbereisen ist seit Jahren das Gesicht des „Adventsfests der 100.000 Lichter“. Doch kurz vor der diesjährigen Ausgabe übt der Moderator deutliche Kritik. Vor allem die Veranstaltungshalle bereitet ihm Probleme.

Florian Silbereisen ist seit Jahren das Gesicht des „Adventsfests der 100.000 Lichter“. Doch kurz vor der diesjährigen Ausgabe übt der Moderator deutliche Kritik. Vor allem die Veranstaltungshalle bereitet ihm Probleme.

Weihnachtliche Musik, emotionale Auftritte und eine festlich geschmückte Bühne: Für zahlreiche Fernsehzuschauer gehört das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Seit 2004 präsentiert die Weihnachtsshow, die ursprünglich unter dem Namen „Adventsfest der Volksmusik“ lief. Hinter den Kulissen steht das Produktionsteam jedoch vor einigen Herausforderungen. Auch in diesem Jahr meldet sich Florian Silbereisen aus dem Congress Centrum Suhl .

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Obwohl sich der Schlagersänger in der thüringischen Stadt wohlfühlt und die Unterstützung vor Ort schätzt, sieht er bei der Veranstaltungshalle erheblichen Verbesserungsbedarf.