Der Film von Peter Berg spaltet das Publikum.

"Viel zu real für mich": Brachialer Kriegsfilm nach wahren Begebenheiten erobert die Netflix -Charts Netflix versorgte seine Abonnent:innen zuletzt wieder mit neuen Film- und Serienproduktionen. Ein Kriegsfilm startet trotz seiner vernichtenden Kritiken nun überraschend im Stream durch.

Meisterwerke wie"Der Soldat James Ryan","Dunkirk" oder auch"Der schmale Grat" brachten in den vergangenen Jahren die Grausamkeit des Krieges in erschreckendem Detail auf die große Leinwand und bewegten damit ein Millionenpublikum. Bis heute zählen viele Produktionen des Genres daher zu den erfolgreichsten Produktionen der Filmgeschichte. Erfolge, die sich zuletzt auch Peter Berg mit seiner Kriegs-Action"The Mosquito Bowl" erhoffte. Vergeblich.

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Denn zu seinem US-Start konnte der neueste Streifen des"Battleship"-Regisseurs bei den Kritiker:innen in keiner Weise punkten. Der Film erzählt die Geschichte mehrerer College-Football-Stars, darunter John"Mac" McLaughry , Tony"Touchdown" Butkovich , Bob Baumann und Dave Schreiner . Beginnend im Jahr 1941 – dem Vorabend des Angriffs auf Pearl Harbor – erleben sie den Übergang von heroischen Sportlern zu Marines im Einsatz im Pazifik.