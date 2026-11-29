In ihrem neuen Buch spricht Christine Westermann mit Mona Ameziane über das Älterwerden, die Liebe und ihre kleinen Glücksmomente im Alltag.

Christine Westermann hat sich in ihrem Buch auch mit der Frage beschäftigt, was sie tun würde, wenn sie nur noch einen Tag zu leben hätte.

Ihre Antwort: ’ne Sause am Strand. Moderatorin Christine Westermann spricht über die Liebe, den Soundtrack ihres Lebens und ihre Gedanken über ein Leben nach dem Tod. Was haben sich zwei Frauen aus weit auseinanderliegenden Generationen zu sagen? Wer hat die Schlüssel zum Glück?

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Wo sind die Probleme? Wann herrscht der Gleichklang der Meinungen? Wer kann über die andere nur den Kopf schütteln? , und Mona Ameziane , eine ihrer Nachfolgerinnen in der „Aktuellen Stunde“, beantworten diese und andere Fragen in „Wann wusstest du, dass es gut wird?