Viele nutzen Google Drive nur als Ablage – dabei stecken darin mächtige Werkzeuge
Google Drive nutzen die meisten nur als digitale Ablage. Dabei steckt in dem Cloud-Speicher deutlich mehr drin, als die Oberfläche vermuten lässt.
© ZUMA Press Wire / Algi Febri Sugita / IMAGO / Bearbeitung: GIGAWenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.
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Wir zeigen euch 9 Funktionen, die Google Drive seit Jahren versteckt hält und die euren Arbeitsalltag spürbar einfacher machen: vom cleveren URL-Trick bis zur eingebauten Texterkennung. Wer eine Datei in mehreren Ordnern braucht, kopiert sie oft einfach – und hat dann plötzlich drei Versionen, die auseinanderlaufen. Der sauberere Weg: Verknüpfungen.
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