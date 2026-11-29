Google Drive nutzen die meisten nur als digitale Ablage. Dabei steckt in dem Cloud-Speicher deutlich mehr drin, als die Oberfläche vermuten lässt.

© ZUMA Press Wire / Algi Febri Sugita / IMAGO / Bearbeitung: GIGAWenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

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Wir zeigen euch 9 Funktionen, die Google Drive seit Jahren versteckt hält und die euren Arbeitsalltag spürbar einfacher machen: vom cleveren URL-Trick bis zur eingebauten Texterkennung. Wer eine Datei in mehreren Ordnern braucht, kopiert sie oft einfach – und hat dann plötzlich drei Versionen, die auseinanderlaufen. Der sauberere Weg: Verknüpfungen.