Wenn ihr eine starke Powerbank mit großem Akku, integriertem Display und viel Leistung sucht, solltet ihr euch dieses Modell von Anker ansehen. Ich...

Wenn ihr eine starke Powerbank mit großem Akku, integriertem Display und viel Leistung sucht, solltet ihr euch dieses Modell von Anker ansehen. Ich habe die Powerbank selbst auf Reisen genutzt und war überrascht, wie viel sie im Alltag leistet.

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Oft haben sie mehr Leistung und Kapazität versprochen als am Ende wirklich gehalten wurde. Die Anker Laptop Powerbank hat mir gezeigt, dass es auch anders geht. Viel Leistung, clevere Features und eine hohe Kapazität haben zwar ihren Preis, die Investition lohnt sich aber. Es sind direkt zwei USB-C-Kabel integriert, sodass ihr eure Kabel nie vergessen könnt.