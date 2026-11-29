'Viele Segnungen': Schwangere Hilary Swank teilt privates Familienfoto
Star-News des Tages im GALA-Ticker: Schwangere Hilary Swank teilt privates Familienfoto +++ Jennifer Aniston bekommt Liebesbotschaft der besonderen Art +++ Sasha teilt innigen Moment mit Sohn Otto.
Die Star-News des Tages im GALA-Ticker: Schwangere Hilary Swank bedankt sich für"viele Segnungen" +++ Jennifer Aniston bekommt Liebesbotschaft der besonderen Art +++ Sasha teilt innigen Moment mit Sohn Otto..
Dass sie, nur wenige Jahre nach der Geburt ihrer Zwillinge, erneut schwanger ist, hatte die Schauspielerin erste Mitte Oktober öffentlich gemacht. Zum Thanksgiving-Fest rund anderthalb Monate später teilt sie eine private Familienaufnahme – vielleicht die letzte, die sie nur zu viert zeigt. Das Bild zeigt Swank und ihren Ehemann Philip Schneider mit ihren Zwillingen mitten auf einer Wiese. Der Unternehmer trägt eine seiner Töchter auf den Schultern, die Schauspielerin ihre Schwester auf dem Arm.
Alle strahlen, die Sonne scheint, der Himmel ist wolkenlos; eine augenscheinlich perfekte Familienidylle.
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