Die wirtschaftliche Lage vieler Landwirte ist derzeit angespannt. Das letzte Wirtschaftsjahr war schlecht, das aktuelle verspricht bislang nicht, besser zu werden.

Die wirtschaftliche Lage vieler Landwirte ist derzeit angespannt. Das letzte Wirtschaftsjahr war schlecht, das aktuelle verspricht bislang nicht, besser zu werden. Oldenburg - Hohe Produktionskosten und schrumpfende Erträge lassen die finanzielle Luft für viele landwirtschaftliche Betriebe in Niedersachsen dünner werden.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2025/26 erzielten die Haupterwerbsbetriebe einen Gewinn von 114.746 Euro, was 13,6 Prozent unter dem Vorjahr lag, teilte die Landwirtschaftskammer in Oldenburg mit. Der Blick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2026/27 lasse bislang wenig auf eine Verbesserung hoffen. Besonders unter Druck stehen demnach die Schweinehalter. Futterbaubetriebe, zu denen die Halter von Milchkühen, Rindern und Schafen gehören, hätten trotz sinkender Milchpreise hingegen vergleichsweise hohe Erträge erzielen können, hieß es.

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Aber auch sie mussten laut Landwirtschaftskammer einen Gewinnrückgang von rund 15 Prozent hinnehmen. Der Gewinnrückgang bei den Ackerbaubetrieben habe bei knapp 24 Prozent gelegen, hieß es. Mit einem durchschnittlichen Unternehmensergebnis von 56.000 Euro lägen sie deutlich unter der Größenordnung, um die Betriebe nachhaltig führen zu können. Abgesehen von den Futterbaubetrieben seien die Gewinne zu niedrig ausgefallen, als dass davon noch Investitionen getätigt werden könnten, sagte Kammerpräsident Gerhard Schwetje.