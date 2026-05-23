Vieles wechselt in der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft: Lisanne Gräwe verlässt Eintracht Frankfurt für Union Berlin

Mehrere Nationalspielerinnen wechseln ihre Vereine, darunter Lisanne Gräwe, die bei Eintracht Frankfurt spielt, wechselt zu Union Berlin.

Die einen müssen den nächsten Verlust in einem Sommer des großen Kader-Umbruchs verkraften, während andere ihr Team weiter aufreimen. Nach Informationen von BILD und SPORT BILD wechselt nach Spielmacherin Lisanne Gräwe die nächste aktuelle deutsche Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt zu Union Berlin .

Zuletzt hatte es Gespräche zwischen den Frankfurterinnen und der Verteidigerin über eine Verlängerung gegeben, doch die scheiterten. Somit verlieren die Hessinnen nach den Schweizerinnen Nadine Riesen und Geraldine Reuteler sowie den DFB-Spielerinnen Gräwe, Nicole Anyomi und Elisa Senß die nächste starke Akteurin. Mit Larissa Mühlhaus und Paulina Krumbiegel stehen zwei Zugänge mit Länderspielen für die DFB-Elf fest





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