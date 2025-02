Vielfalt in Kulturzug, Wahlkampf und Wirtschaftslage

Dieser Text berichtet über verschiedene Themen aus Berlin und Brandenburg, darunter ein Kulturzug, die bevorstehende Bundestagswahl, die aktuelle Wirtschaftslage und Social Issues.

Reisende zwischen Warschau und Berlin können bis Sonntag einen besonderen Waggon im Kulturzug besuchen, der eine Fülle an deutsch-polnischen Kulturangeboten bietet. Von Tanzkursen bis hin zu Vorträgen ist für jeden etwas dabei. In Berlin gibt es zur Bundestagswahl zwölf Wahlkreise, die nicht automatisch mit den zwölf Bezirken übereinstimmen. In diesen Wahlkreisen konkurrieren Kandidierende um ein Direktmandat. Dieses Mal machen wir einen Besuch im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf.

Dauerhafte Grenzkontrollen, auch an der polnischen Grenze, sind ein zentrales Thema des CDU-Wahlkampfs. Lars Wendland, Gewerkschafter der Bundespolizei, zeigt sich skeptisch gegenüber dieser Forderung. Kann der Brandenburger CDU-Spitzenkandidat Uwe Feiler ihn überzeugen? Die Stimmung in der Wirtschaft ist nicht gut, so der neue Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammern von Berlin und Brandenburg. Auch die Bierbrauer spüren die Auswirkungen. Vor gut einem Jahr legten protestierende Bauern Berlin lahm. Seitdem ist es ruhig um sie geworden. Autorin Juli Zeh veröffentlichte kürzlich ein Buch über die Sorgen der Landwirte und spricht nun mit ihnen bei einem Treffen der 'Freien Bauern'. Nicht alle Betriebe leiden derzeit unter der Wirtschaftskrise: Der Ruhlander Stahlbau plant sogar eine Expansion, dafür hat Geschäftsführer Rüdiger Schaaf rund 13 Millionen Euro investiert. Eine Sache stört ihn aber: die Bürokratie. Es ist das Prestige-Projekt des Energiekonzerns Leag auf dem Cottbuser Ostsee: eine riesige, schwimmende Photovoltaik-Anlage. Doch seit Dezember reißen ganze Solarplatten ab, schwimmen im See oder gehen unter. Ist die Anlage noch zu retten? Unbekannte haben in Berlin Gesundbrunnen vier E-Roller auf S-Bahn Gleise geworfen. Die Roller wurden vom Humboldtsteg aus fallengelassen. Die Fußgängerbrücke verbindet den Park mit der parallel verlaufenden Hochstraße. Der Überfall auf den Frosch-Club in Frankfurt (Oder) liegt über sechs Jahre zurück. Einer der verurteilten Täter ist nun freiwillig ausgereist. Eine Abschiebung war wegen der politischen Lage in dem Land nicht möglich.





rbb24 / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kulturzug Wahlkampf Wirtschaft Landwirtschaft Energie Kriminalität Film

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

CDU Wahlkampf, Kulturzug, Wirtschaft, Bauern, Solaranlage und mehrDieser Text berichtet über eine Vielfalt an Themen aus Berlin und Brandenburg. Zu den Schwerpunkten gehören der CDU-Wahlkampf mit dem Thema Grenzkontrollen, der Kulturzug zwischen Warschau und Berlin, die schlechte Stimmung in der Wirtschaft, die Sorgen der Landwirte, die Herausforderungen einer schwimmenden Solaranlage und die Protesten an der Berliner UdK.

Weiterlesen »

Elon Musk unterstützt AfD im Wahlkampf und wirft Unruhe in den deutschen WahlkampfElon Musk hat sich erneut in den deutschen Wahlkampf eingemischt und für die AfD geworben. Beim Wahlkampfauftakt der Partei in Halle (Saale) wurde der Tesla-Chef und Trump-Berater live aus den USA zugeschaltet und bezeichnete die AfD als 'beste Hoffnung für Deutschland'. Die Äußerungen Musk sorgten für Entsetzen und Kritik, da er mit seiner enormen Reichweite auf seiner Plattform X den Ausgang der Bundestagswahl beeinflussen könnte.

Weiterlesen »

Kino und Konzerte im Berlin-Warschau-Express: Der PKP wird Kulturzug 2.0Kino, Konzerte, Lesungen – und Mohnhörnchen. Der Kulturzug nach Polen bekommt einen Kollegen. Jetzt ist das Programm da. Und schon gibt es neue Ideen.

Weiterlesen »

Kino und Konzerte im Berlin-Warschau-Express: Das ist der Kulturzug 2.0 der PKPKlangchaos, Dirigierkurse – und Mohnhörnchen. Der Kulturzug nach Polen bekommt einen Kollegen. Jetzt ist das Programm da. Und schon gibt es neue Ideen.

Weiterlesen »

Kulturzug verbindet Berlin mit WarschauDer Kulturzug, der seit 2016 Berlin und Breslau verbindet, startet eine neue Strecke nach Warschau. Bis zum 16. Februar bietet der Zug ein mehrsprachiges Kulturprogramm mit Lesungen, Konzerten, Tanz und Talks.

Weiterlesen »

Kulturzug fährt neue Strecke nach WarschauDer Kulturzug zwischen Berlin und Breslau startet einen neuen Ableger nach Warschau. Von Dienstag bis zum 16. Februar fährt der Zug über Posen nach Warschau und zurück, mit einem mehrsprachigen Kulturprogramm an Bord .

Weiterlesen »