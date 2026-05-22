Vielfältige Lebenswege und neue Perspektiven bei 3nach9

Von Robert Habecks Rückzug aus der Politik über die Karrierewege von Annette Frier und Mala Emde bis hin zu emotionalen Geschichten über das Überleben mit einem Spenderherz.

In der kommenden Ausgabe der renommierten Talkshow '3nach9' erwartet die Zuschauer eine außergewöhnliche Mischung aus Politik, Kunst und tiefgreifenden menschlichen Schicksalen. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Robert Habeck , der eine Zäsur in seinem Leben vollzieht.

Zum 1. September 2025 wird er sein Bundestagsmandat offiziell niederlegen und sich damit endgültig aus dem aktiven Politikbetrieb zurückziehen. Nachdem er als Spitzenkandidat der Partei Bündnis 90/Die Grünen bei der Bundestagswahl 2025 nicht den gewünschten Erfolg erzielte, beginnt für den ehemaligen Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz ein neues Kapitel. Mit einer fast 25-jährigen Mitgliedschaft in seiner Partei hinterlässt er eine beachtliche Spur.

Sein Weg führt ihn nun in die akademische Welt und die Literatur. Aktuell lebt er gemeinsam mit seiner Ehefrau, der bekannten Schriftstellerin Andrea Paluch, in Kopenhagen, wo er am Dänischen Institut für Internationale Studien tätig ist. Seine intellektuelle Neugier treibt ihn weiter: Im Januar wird er als Gastprofessor in Jerusalem lehren und zudem an der University of California in Berkeley unterrichten. Auch literarisch bleibt er aktiv, denn bereits im Oktober erscheint ein neues Buch des Schriftstellers.

In der Sendung wird er erstmals seit seinem Rücktritt offen darüber sprechen, welche neuen Herausforderungen und Freiheiten ein Leben abseits des strengen politischen Protokolls mit sich bringt. Neben der Politik rückt die Welt der Schauspielkunst in den Fokus. Annette Frier, eine Institution der deutschen Unterhaltungsszene, gibt Einblicke in ihre Karriere. Die gebürtige Kölnerin wusste schon früh, dass die Bühne ihre Berufung ist.

Ihr Weg führte sie 1994 über ihr Debüt in der Serie 'Familie Heinz Becker' zu einer beeindruckenden Vielfalt an Rollen. Mit mittlerweile 52 Jahren beweist sie eine bemerkenswerte Wandlungsfähigkeit, indem sie mühelos zwischen komödiantischen Rollen und tiefen Dramen wechselt. Doch Frier ist mehr als nur eine Schauspielerin; sie nutzt ihre öffentliche Präsenz, um klare Kante bei gesellschaftlichen Themen zu zeigen.

Aktuell beeindruckt sie in der Biografie von Olivia Jones, in der sie die Rolle der Mutter übernimmt und Themen wie Diversität und Akzeptanz thematisiert. In '3nach9' erzählt sie, was sie antreibt und woher sie die Energie nimmt, sich immer wieder künstlerisch neu zu erfinden. Ebenfalls zu Gast ist Mala Emde, die bereits im Alter von elf Jahren erste Erfahrungen vor der Kamera sammelte und heute als eine der kreativsten Schauspielerinnen ihrer Generation gilt.

Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Darstellung in dem Dokudrama 'Meine Tochter Anne Frank', für die sie mit dem Nachwuchsförderpreis des Bayerischen Fernsehpreises ausgezeichnet wurde. Nach einem fundierten Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch wurde sie Ensemblemitglied des Theaters Basel. Ihr Talent wurde kürzlich erneut gewürdigt, als sie für ihre Rolle als Vera Brandes im Film 'Köln 75' sowohl den Bambi als auch den Deutschen Schauspielpreis erhielt.

Mit ihrem kommenden Film 'Sommer auf Asphalt' an der Seite von Christoph Maria Herbst steht sie kurz vor einer weiteren Kinopremiere. Die Moderatoren freuen sich darauf, die fröhliche und vielseitige Künstlerin näher kennenzulernen. Ein weiterer emotionaler Schwerpunkt der Sendung ist Leah Weigand. Durch ihren Poetry-Slam-Text 'Ungepflegt' wurde die 29-Jährige fast über Nacht zu einem Social-Media-Phänomen.

In ihrem Werk verarbeitet sie die harten Realitäten des Pflegeberufs, in dem sie zuvor als Gesundheits- und Krankenpflegerin tätig war. Ihr Text ist zugleich eine scharfe Kritik an den systemischen Mängeln im Gesundheitswesen und eine leidenschaftliche Liebeserklärung an den Beruf selbst. Um die Bedingungen in Krankenhäusern nachhaltig zu verbessern, studiert sie nun Medizin. Dass sie das Schreiben nicht aufgegeben hat, zeigt ihr neues Buch, das sich mit den Themen Wut, Liebe und dem Loslassen auseinandersetzt.

Bei '3nach9' berichtet sie über die Gratwanderung zwischen ihrem Studium und ihrer Tätigkeit als Autorin. Den Abschluss bildet ein Gespräch über Hoffnung und Überlebenswillen mit Dörthe Bruske und Katrin Möller. Beide Frauen eint eine schicksalhafte Erfahrung: Sie leben mit einem Spenderherz. Katrin Möller kämpfte bereits als Kind gegen Blasenkrebs, was Jahre später zu einem schweren Herzfehler führte, der 2019 nur durch eine Transplantation behoben werden konnte.

Dörthe Bruske wurde von einer Sarkoidose heimgesucht, einer seltenen Entzündungserkrankung, die ihr Herz massiv schädigte. Ihr rettendes Organ erhielt sie am 24. Dezember 2024. Über Instagram fanden die beiden Frauen zueinander und gründeten in Hamburg einen Stammtisch für Herz- und Lungentransplantierte sowie für Menschen auf der Warteliste.

Ihre Geschichte ist ein Plädoyer für den Mut und die gegenseitige Unterstützung in schweren Zeiten





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