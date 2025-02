Vielfältige Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Der Artikel fasst aktuelle Ereignisse aus Berlin und Brandenburg zusammen, darunter Themen wie die Entsorgung von Munition auf dem Sprengplatz Grunewald, die Berlinale, die Versorgung obdachloser Menschen, die Bundestagswahl, Windkraft, die deutsche Wirtschaft und Kultur.

Seit über 70 Jahren werden auf dem Sprengplatz im Berliner Grunewald gefundene Kampfmittel unschädlich gemacht. Doch seit dem Großbrand im Sommer 2022 gelten auf dem Gelände neue Regelungen. Timothée Chalamet ('Dune') ist zu Gast auf der Berlinale und wird von seinen Fans begeistert begrüßt. Im Biopic 'Like A Complete Unknown' spielt Chalamet die Musik-Legende Bob Dylan. Obdachlose Menschen haben es bei den eisigen Temperaturen besonders schwer.

Rund um den Cottbuser Hauptbahnhof kümmert sich die Stadtmission um die Versorgung der Betroffenen. Was versprechen die Parteien zur Bundestagswahl? Die Linke will unter anderem einen bundesweiten Mietendeckel. Kann der Linken-Kandidat Christian Görke den Chef eines städtischen Wohnungsunternehmens in Potsdam überzeugen? Nach dem mutmaßlichen Anschlag in München, bei dem ein Autofahrer in eine Verdi-Demonstration gefahren ist, hat die Gewerkschaft nun alle Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg für Donnerstag und Freitag abgesagt. Mehr Informationen zum Thema finden Sie. Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, das den Wildwuchs von Windenergie-Anlagen verhindern soll. Am Freitag könnte es im Bundesrat verabschiedet werden. In Brandenburg könnten dann über 800 geplante Windräder nicht mehr gebaut werden. Was versprechen die Parteien zur Bundestagswahl? Die SPD will unter anderem den Mindestlohn auf 15 Euro anheben. Kann der SPD-Kandidat Mathias Papendieck auch Chefs und Chefinnen wie Brita Grasenack davon überzeugen? Charlottenburg-Wilmersdorf ist fast so etwas wie ein politisches Promi-Viertel: Da stehen gerade so manche bekannte Politiker auf der Straße und kämpfen um Wählerstimmen. Eine Chance für Anwohner, das anzusprechen, was sie beschäftigt. Wer gehofft hatte, es würde bald Frühling werden, wurde am Donnerstagmorgen enttäuscht. Über den Schnee in der Stadt freuten sich aber trotzdem viele Berliner. In Berlin können Kandidaten in zwölf, sehr verschiedenen Wahlkreisen das Direktmandat über die meisten Erststimmen gewinnen - und damit in den Bundestag einziehen. Im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf sind die Erststimmen heiß umkämpft. Dauerhafte Grenzkontrollen, auch an der polnischen Grenze, das ist eines der Kernthemen des CDU-Wahlkampfs. Lars Wendland, Gewerkschafter der Bundespolizei, sieht das skeptisch. Kann der Brandenburger CDU-Spitzenkandidat Uwe Feiler ihn überzeugen? Noch bis Sonntag können Reisende zwischen Warschau und Berlin einen ganz besonderen Waggon besuchen: Im Kulturzug trifft deutsche auf polnische Kultur - vom Tanzkurs bis zum Vortrag ist hier alles mit dabei. Die Stimmung in der Wirtschaft ist nicht gut - das geht aus dem neuen Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammern von Berlin und Brandenburg hervor. Das merken auch die Bierbrauer





rbb24 / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BERLIN BRANDENBURG POLITIK WAHLE WINDKRAFT Obdachlosigkeit BERLINALE KULTUR ÖKONOMIE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vielfältige Nachrichten aus Berlin und BrandenburgDie Nachrichten aus Berlin und Brandenburg liefern einen Einblick in die aktuelle Situation. Von der Renovierung historischer Bauten bis zur Kritik an der Grundsteuerreform, von Umweltdelikten bis zur Forderung nach mehr Investitionen in Schwimmbäder - die Themen sind vielfältig und zeugen vom dynamischen Leben in der Region.

Weiterlesen »

Vielfältige Nachrichten aus Berlin und BrandenburgDer Artikel berichtet über verschiedene Themen aus Berlin und Brandenburg, darunter ein mutmaßlicher Anschlag in München, geplante Windenergie-Anlagen, die Bundestagswahl, Schnee in Berlin, die Stimmung in der Wirtschaft und ein Prestige-Projekt des Energiekonzerns Leag.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Winterwetter hält sich hartnäckig in Berlin und BrandenburgSo schnell werden Berlin und Brandenburg die niedrigen Temperaturen nicht los. Sogar Schnee ist in einigen Gebieten wieder in Aussicht.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Mild und regnerisch in Berlin und BrandenburgDas Wetter in Berlin und Brandenburg ist unbeständig. Wer unterwegs ist, sollte einen Regenschirm dabeihaben.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Wolkiges Wetter in Berlin und BrandenburgAm Wochenende lockert die Wolkendecke über Berlin und Brandenburg zeitweise auf. In der Nacht auf Sonntag müssen Autofahrer vereinzelt mit Glätte rechnen.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Es bleibt ungemütlich in Berlin und BrandenburgAuch zum Ende der Woche versteckt sich die Sonne größtenteils. Lediglich am Freitag könnte sie sich vereinzelt zeigen. Nachts sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt.

Weiterlesen »