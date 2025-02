Vielfältige Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Die Nachrichten berichten über aktuelle Ereignisse in Deutschland und international. Es werden Themen wie die Vorwürfe gegen die Sendung „hallo hessen“, die politische Situation in Deutschland, die Entwicklungen am Ukraine-Krieg und die Münchner Sicherheitskonferenz behandelt.

Die deutsch-israelische Professorin Haya Schulmann hat nach einem TV-Auftritt schwere Vorwürfe gegen die Redaktion der Sendung „hallo hessen“ erhoben. Nach einer Untersuchung verkündete der Hessische Rundfunk, dass er kein Fehlverhalten feststellen konnte. FDP-Chef Christian Lindner spricht im Interview mit dem Nachrichten magazin FOCUS über den Existenzkampf der Liberalen, seine Bewunderung für Elon Musk und das zwiespältige Verhältnis zu Friedrich Merz.

Zudem sagt er, was er für eine FDP-Beteiligung an der Regierung plant. Nach dem Anschlag auf eine Gruppe von Demonstranten in München gehen die Ermittler von einem islamistischen Motiv des Autofahrers aus. Es gebe aber bislang keine Hinweise darauf, dass der 24-jährige Afghane in ein Netzwerk eingebunden gewesen sei. Nachdem Donald Trump und Wladimir Putin telefoniert haben, sollen hochrangige Delegationen aus den USA und Russland über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine verhandeln. Der Politikwissenschaftler Joachim Krause beleuchtet die Chancen und Risiken dieser Gespräche. Er befürchtet eine gefährliche Entwicklung, da Russland durch den Waffenstillstand Zeit gewinnen könnte, seine Truppen zu verstärken und die Offensive fortzusetzen. US-Präsident Donald Trump will Russland mit einem Fall des Ölpreises in die Knie zwingen – und damit den Ukraine-Krieg beenden. Doch ist diese Strategie realistisch? Top-Ökonomen haben große Zweifel. Eine neue Ära für Europa: Die Münchner Sicherheitskonferenz markiert den Beginn eines sicherheitspolitischen Kontinents. Die politischen Prioritäten Europas haben sich verändert. Nach nur elf Jahren wird das Solarkraftwerk Ivanpah in der Mojave-Wüste geschlossen. Das einstige Vorzeigeprojekt, das mit 1,6 Milliarden US-Dollar gefördert wurde, brachte nicht den erhofften Erfolg. „Warum sollten die Menschen Sie wählen?“, fragt Illner und trifft Wagenknechts wunden Punkt Der mutmaßliche Anschlag von München bestimmte am Donnerstag die Diskussion bei „Maybrit Illner“. Besonders FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und CSU-Kollege Alexander Dobrindt bekamen sich dabei in die Haare. Die Moderatorin trifft mit einer Frage den wunden Punkt von Sahra Wagenknecht (BSW)





