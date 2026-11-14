Vielfältiges TV-Programm am 14. November 2026: Von Action bis Doku

Das deutsche Fernsehen bietet am 14. November 2026 ein umfassEndes Abendprogramm mit internationalen Spielfilmen wie Der unglaubliche Hulk und Raya und der letzte Drache sowie dokumentarischen Formaten auf verschiedenen Sendern.

Umfangreiches Abendprogramm im deutschen Fernsehen

Der 14. November 2026 bietet ein vielschichtiges Programmangebot für Fernsehzuschauer in Deutschland, das auf eine breite Ansprache verschiedener Publikumsgruppen ausgelegt ist. Der Abend zeichnet sich durch eine gezielte Mischung aus internationalen Action-Highlights, atmosphärischen Thrillern sowie fesselnden Animationsfilmen aus. Im Fokus der Berichterstattung steht dabei die strategische Platzierung von bekannten Franchise-Produktionen auf verschiedenen Sendern, um sowohl Kinder als auch erwachsene Zuschauer anzusprechen. Die Programmgestalter haben bewusst auf eine Kombination aus aktuEllen Produktionen und zeitlosen Klassikern gesetzt, um die Abendschaltquoten durch hohe Unterhaltung swerte zu steigern. besonders hervorzuheben ist die strategische Ausstrahlung des Action-Films Der unglaubliche Hulk auf RTL 2 , die als zentrales Ereignis des Abends gilt. Dieser Film aus dem Jahr 2008 liefert mit spektakulären Effekten und einer packenden Story einen starken Auftakt in die Unterhaltung sreihe des Tages.

Im Bereich der Spielfilme sticht insbesondere das Angebot auf dem Disney Channel hervor, das sich an ein familiäres Publikum richtet. Hier wird Die Schöne und das Biest in der Inszenierung aus dem Jahr 2017 ausgestrahlt. Dieser Fantasyfilm überzeugt durch beeindruckende visuelle Effekte und eine handlungsstarke Erzählweise, die von der Reise der Protagonistin Belle handelt, die in einem verzauberten Schloss mit einem Biest zusammenarbeitet. Parallel dazu startet um 20:15 Uhr mit Raya und der letzte Drache ein weiterer international anerkannter Animationsklassiker. Dieser Film aus dem Jahr 2021 erzählt von der Kriegerin Raya, die sich auf eine gefährliche Suche nach dem letzten Drachen macht,um ihr Königreich zu retten. Die wunderschöne Animation und die ergreifende Geschichte machen diesen Film zu einem festen Bestandteil des Programms für jüngere Zuschauer und Familien.

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Für ein erwachseneres Publikum bieten die Sender ZDF Neo und Tele 5 eine solide Palette an spannenden Genres. auf ZDF Neo wird um 20:15 Uhr der Thriller Lakeview Terrace gesendet. Dieser Film aus dem Jahr 2008 zeichnet sich durch eine intensive Geschichte aus, in der ein Ehepaar mit einem strengen und vorurteilsvollen Nachbarn konfrontiert wird, der selbst als Polizist tätig ist. Die Spannungspitze wird um 22:00 Uhr durch die Ausstrahlung von Verblendung erreicht, einem adaptierten Thriller aus dem Jahr 2011. In dieser Produktion decken der Journalist Mikael Blomkvist und die Hackerin Lisbeth Salander die Geheimnisse um das Verschwinden einer jungen Frau aus einer einflussreichen Familie auf. auf Tele 5 hingegen lädt der Fantasyfilm Mythica: Weg der Gefährten aus dem Jahr 2015 zu einer abenteuerlichen Reise ein, die eine spannende Mischung aus Magie und Heldentum bietet und somit die Palette der abendlichen Kinounterhaltung auf dem deutschen Sendegebiet abrundet.

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Neben den prominent besetzten Spielfilm-Highlights gliedert sich das Abendprogramm in eine Reihe von dokumentarischen Formaten und Informations-sendungen, die auf spezialisierten Kanälen rennen. ARD Alpha strahlt um 21:00 Uhr Treasures Decoded - Jäger der verlorenen Schätze aus, das Zuschauer auf die Spuren historischer Artefakte mitnimmt. Auf Phoenix folgt um 21:05 Uhr Der Pazifikkrieg, eine Dokumentation, die historische Konflikte aufarbeitet und für geschichtlich Interessierte relevante Einblicke bietet. Auf ZDF Info wird um 20:15 Uhr Retro Battles - Die Trends der 80er gesendet, das den Fokus auf die kulturellen und technologischen Entwicklungen der vergangenen Dekade legt. Parallel dazu bieten Sixx um 20:15 Uhr The Taste, ein kulinarisches Abenteuer, sowie das SWR Fernsehen um dieselbe Zeit Flohmarkt XXL, das skurrile Objekte und Sammlerstücke vorstellt. Diese Vielfalt unterstreicht das Bestreben der Programmgestalter, den Anforderungen eines modernen Medienkonsumenten gerecht zu werden, der nach einer ausgewogenen Mischung aus Unterhaltung, Information und spezifischen Interessen sucht.