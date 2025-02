Vielflieger-Kreditkarten: Die besten Optionen für Vielreisende

Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten, die Vielflieger-Kreditkarten bieten, und vergleicht die Leistungen und Kosten verschiedener Anbieter.

Kreditkartangebote sind vielfältig, besonders für Vielreisende gibt es zahlreiche Optionen. Vielflieger-Kreditkarten bieten die Möglichkeit, Meilen zu sammeln und bei Flügen für Rabatte oder Upgrades einzusetzen. Zusätzliche Leistungen wie Reiseversicherungen und kostenloser Zugang zu Flughafen-Lounges sind weitere Anreize für Vielflieger. Die American Express Platinum Karte zählt zum Premium-Segment und bietet einen hohen Willkommensbonus von 75.

000 Membership Rewards Punkten, zwei Priority-Pässe für kostenlose Flughafen-Lounge-Zugänge weltweit, Reiseguthaben für Restaurant-, Shopping- und Reiseausgaben sowie Statusvorteile bei Hotels und Mietwagenpartnern. Ein Reiseversicherungspaket ist ebenfalls enthalten. Die Amex Gold Karte ist mit 12 Euro monatlich deutlich günstiger und bietet ebenfalls 40.000 Membership Rewards Punkte als Neukundenbonus. Die Eurowings Kreditkarte von Barclays ermöglicht ebenfalls Meilen sammeln und umwandeln, bietet aber im ersten Jahr einen kostenlosen Zugang mit zusätzlichen Vorteilen wie kostenlose Sitzplatzreservierungen, kostenloser Zugang zu Fast Lane und Priority-Check-in sowie kostenloses Sportgepäck für Eurowings-Flüge. Wichtig ist bei allen Karten die Kenntnis der Bedingungen und der Meilensammlungsregelungen





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Vielflieger-Kreditkarten Meilen Sammeln Reiseversicherungen Flughafen-Lounges American Express Platinum Amex Gold Eurowings Kreditkarte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ISS STOXX vor Börsengang? Deutsche Börse erwägt OptionenDie Deutsche Börse prüft Optionen für die Zukunft von ISS STOXX.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

American Express Platinum Kreditkarten: Die beste Wahl für Selbstständige?Diese Analyse vergleicht die Vorteile der American Express Platinum und Business Platinum Kreditkarten für Selbstständige und Freiberufler. Welche Karte ist die richtige Wahl?

Weiterlesen »

Günstig und leistungsstark: Das sind die besten Kreditkarten für ReisendeSie ermöglichen sichere Buchungen und Zahlungen im In- und Ausland, versichern ihre Inhaber und deren Familien und können, je nach Anbieter, noch viele weitere Extras vorsehen. Wo Reisefreunde die besten Kreditkarten für ihre Auslands-Expeditionen finden, hat die FMH-Finanzberatung untersucht.

Weiterlesen »

Die besten Kreditkarten für 2025Das neue Jahr bringt aufregende Möglichkeiten für all jene, die am Finanzmarkt auf dem neuesten Stand bleiben wollen. Mit den richtigen Kreditkarten kann man nicht nur den Alltag komfortabler gestalten, sondern auch von zahlreichen Vorzügen profitieren. Dieser Artikel zeigt die Must-Have-Kreditkarten für 2025, die einem helfen, mit einem finanziellen Vorsprung zu starten.

Weiterlesen »

Kreditkarten-Vergleich 2025: Die besten Karten für Reise, Shopping und CashbackKreditkarten können mehr als nur bezahlen: Cashback, Reiseversicherungen oder Shopping-Vorteile locken. Wir haben die Top-Karten verglichen und verraten, welche sich für Ihren Lebensstil am meisten lohnt.

Weiterlesen »