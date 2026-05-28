Vielseitige Tiervermittlung im Nürnberger Tierheim - Hunde, Katzen, Vögel und Nager suchen neue Familien

Im Nürnberger Tierheim warten zahlreiche Tiere auf ein liebevolles Zuhause. Von Straßenhund Max über die temperamentvolle Katze Ginny bis hin zu jungen Katern, Mischlingshunden und Chinchillas - jede Geschichte bietet besondere Ansprüche. Erfahren Sie, welche Tiere vermittelt werden, welche Voraussetzungen nötig sind und wie Sie Kontakt aufnehmen können.

Im Tierheim der Stadt Nürnberg, Stadenstraße 90, warten zahlreiche Tiere darauf, von jemandem ein liebevolles neues Zuhause gefunden zu bekommen. Das Heim beherbergt Hunde, Katzen, Vögel und Nager, die alle auf einen Besuch von potenziellen Pflegern hoffen.

Interessierte können sich telefonisch unter (0911) 919890 melden, um mehr über die einzelnen Tiere zu erfahren und ggf. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.



Ein besonderer Fall ist der einjährige Rüde Max, ein Mischling, der als Welpe vermutlich als Straßenhund gelebt hat. Max zeigt anfangs wenig Vertrauen zu fremden Menschen und kann in stressigen Situationen auch zubeißen. Daher ist es für Interessenten wichtig, mehrere Besuche einzuplanen, bis Max die nötige Bindung entwickelt.

Sobald er seine Scheu abgelegt hat, erweist er sich als äußerst lebensfroher und verspielter Begleiter. Er liebt ausgedehnte Spaziergänge, das Herumtollen im Garten und das Apportieren von Gegenständen. Ein neues Zuhause mit gesichertem Garten wäre für ihn ideal, wobei bei Besuchen ein Maulkorb getragen oder der Hund in einem separaten Raum warten muss. Hundeerfahrung ist dringend empfohlen, ein Zusammenleben mit Kindern sollte vermieden werden, und die Verträglichkeit zu anderen Hunden richtet sich nach individueller Sympathie.

Max ist noch nicht kastriert.



Unter den Katzen im Heim sticht die langhaarige Mieze Ginny hervor. Sie ist ein Mischling, der im Tierheim seit dem 17. März 2026 ist; ihr genaues Geburtsdatum wird auf den 1.

Januar 2025 geschätzt, sodass sie etwa 1,5 Jahre alt ist. Ginny kommt aus einer Fundtieraufnahme und benötigt eine Wohnung mit gesichertem Balkon sowie genügend Kletter- und Spielmöglichkeiten. Trotz ihres verspielten Wesens ist sie temperamentvoll und sollte deshalb mit einer bereits bestehenden Katze zusammenleben, die ein ähnliches Temperament aufweist. Aufgrund einer Augenoperation wirkt ihr Gesichtsausdruck etwas verändert, aber sie ist bereits kastriert und zeigt sich sehr anhänglich.





Zwei junge Kater, Skylar und Tylor, sind erst vier Monate alt und wurden aus einer missbräuchlichen Haltung gerettet. Beide werden ausschließlich gemeinsam und nur als reine Wohnungskatzen vermittelt. Sie tragen zurzeit das Coronavirus, weshalb sie nicht mit anderen Katzen vergesellschaftet werden dürfen. Sobald sie wieder gesund sind, zeigen sie sich liebevoll und verschmust, wobei sie sich gut in Familien mit etwas älteren, verständnisvollen Kindern einfügen.





Zu den Hunden gehören Ollye und Lisa, zwei sechsjährige Mischlingshündinnen, die im Februar 2026 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ihrer Vorbesitzer im Heim gelandet sind. Beide sind kastriert, jedoch noch nicht stubenrein und haben nur selten Auslauf erhalten. Sie hängen sehr eng zusammen, weshalb das Tierheim versucht, sie gemeinsam zu vermitteln; beim Füttern sollten sie jedoch getrennt werden. Ollye kommt besonders gut mit Rüden zurecht, wenn die gegenseitige Sympathie stimmt, und beide Hunde sind grundsätzlich freundlich zu Kindern.





Die Chinchillas Chin‑Charming und Chincharella leben seit dem 19. Januar dieses Jahres im Tierheim. Der männliche Chin‑Charming ist kastriert, das weibliche Exemplar nicht. Ihr genaues Alter ist unbekannt, vermutlich sind sie schon etwas älter.

Sie wurden vom Amt in einem katastrophalen Zustand aufgenommen; bei Chincharella war der Schwanz stark verletzt und musste amputiert werden. Beide sind nicht handzahm, eher ängstlich und daher nicht für Familien mit kleinen Kindern geeignet.



Klara, eine siebenjährige Mischlingshündin, kam im Februar 2026 zusammen mit drei weiteren Hunden ins Heim, weil ihre Vorbesitzer finanzielle Probleme hatten. Sie war in ihrem vorherigen Zuhause kaum ausgeführt, ist daher unsicher und benötigt viel Geduld.

Klara ist bereits stubenrein, versteht sich gut mit anderen Hunden und akzeptiert auch Katzen. Ein ländliches Umfeld, in dem größere Kinder leben, die ihr Zeit geben, ist für sie ideal.



Im Heim finden sich außerdem mehrere Kanarienvögel, deren Namen noch nicht vergeben wurden. Sie werden nicht einzeln, sondern in artgerechten Gruppen gehalten, um Einzelhaft und reine Käfighaltung zu vermeiden.

Interessenten erhalten bei Nachfrage detaillierte Informationen zu Haltung und Pflege.



Ein weitere Fallbeispiele ist Scrat, eine zwölfjährige Spitz-Dame, die nach einem Fund in einer Baustelle im Heim gelandet ist. Ihr wurden alle Zähne gezogen und ein Knie operiert; sie befindet sich derzeit in der Reha‑Phase. Es wird noch geprüft, ob ein zweites Knie operiert werden muss.

All diese Tiere warten darauf, von verantwortungsbewussten Menschen ein dauerhaftes Zuhause zu erhalten





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