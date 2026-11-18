Die Serie Vienna Game startet am 18. November 2026 bei Disney+. Die 1. Staffel mit 6 Episoden spielt 1814 während des Wiener Kongresses und zeigt Intrigen sowie eine Romanze zwischen der Adligen Wilhelmine von Sagan und Baron Amor Łaski.

Die historische Dramedy-Serie Vienna Game ist am 18. November 2026 offiziell im Streaming-angebot von Disney+ erschienen. Die Erstveröffentlichung markiert den Startpunkt der ersten Staffel, die Zuschauerinnen und Zuschauer in die politische und gesellschaftliche Atmosphäre des Wiener Kongress es im Jahr 1814 eintauchen lässt. Die Storyline kombiniert politische Machtspiele und Intrigen mit berauschenden Festen der damaligen Zeit.

Handlung rund um den Wiener Kongress 1814

Die Serie spielt während einer der bedeutendsten diplomatischen Epochen der europäischen Geschichte, dem Wiener Kongress. Inmitten dieser komplexen Machtkämpfe und gesellschaftlichen Hochburgen entwickelt sich eine zentrale Liebesgeschichte. Die Adlige Wilhelmine von Sagan verliebt sich in ihren politischen und persönlichen Rivalen, den Baron Amor Łaski. Diese Beziehung bildet das emotionale Herzstück der Narrative, während der historische Hintergrund die Spannung der Handlung verstärkt.

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Die Produktion nutzt die Kulisse des Jahres 1814, um sowohl die romantischen als auch die politischen Konflikte der Zeit zu beleuchten. Die Charaktere bewegen sich in einer Welt, in der persönliche Gefühle und staatliche Interessen oft direkt aufeinandertreffen. Die Inszenierung legt dabei Wert auf die Darstellung der festlichen Elemente dieser Ära, die als Kontrast zu den dahinterliegenden Intrigen dienen.

Staffel 1 Episoden und Erstausstrahlungen

Die erste Staffel der Serie Vienna Game besteht aus sechs Episoden, die allesamt am 18. November 2026 ihre Erstausstrahlung bei Disney+ erfuhren. Diese koordinierte Veröffentlichung ermöglicht es dem Publikum, die gesamte erste Handlungseinheit auf einmal oder in schneller Folge zu konsumieren. Die Struktur der Staffel ist in klar benannte Folgen unterteilt, die jeweils einen spezifischen Aspekt der Handlung vorantreiben.

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Der Start der Serie beginnt mit der Episode "Wien ruft", welche die erste Folge der Staffel darstellt. Direkt im Anschluss folgt am selben Datum die zweite Episode mit dem Titel "Der große Eröffnungsball", die vermutlich die festliche Atmosphäre und die ersten gesellschaftlichen Begegnungen der Protagonisten in den Fokus rückt. Die dritte Episode trägt den Namen "Der Bote ist Schuld" und deutet auf einen Wendepunkt oder ein Missverständnis hin, das die Handlung vorantreibt.

Die vierte Episode der Staffel ist unter dem provokanten Titel "Mord an Napoleon" geführt. Dieser Name verweist auf die historische Figur und die anhaltende politisierte Atmosphäre in Wien während des Kongresses. Die Handlung dieser Folge dürfte sich stark auf die diplomatischen Spannungen und die öffentliche Meinung gegenüber dem gestürzten Kaiser konzentrieren, während die persönliche Entwicklung der Hauptfiguren weiter fortgesetzt wird.

Konflikte und diplomatische Spannung

Die Serie untersucht die dynamische Beziehung zwischen Wilhelmine von Sagan und Baron Amor Łaski vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse. Die Begegnung der beiden Charaktere findet in einem Umfeld statt, das von rivalisierenden Mächten und komplexen Allianzen geprägt ist. Ihre persönliche Verbindung steht somit im direkten Widerspruch zu den politischen Interessen, die sie möglicherweise repräsentieren oder widersprechen.

Die Episode "Liebe statt Krieg" als fünfter Teil der Staffel betont diese thematische Spannung zwischen persönlichem Glück und politischem Konflikt. Der Titel deutet darauf hin, dass die Figuren versucht sein könnten, gewalttätige oder konfrontative Entwicklungen durch Diplomatie oder persönliche Entscheidungen zu verhindern. Dies unterstreicht den Genre-Mix aus Drama und Komödie, der die Serie auszeichnet.

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Die finale Episode der ersten Staffel mit dem Titel "Rückkehr des Monsters" schließt den ersten Handlungsstrang ab. Dieser Begriffspielende Titel suggeriert möglicherweise die Rückkehr eines früheren Antagonisten oder die Wiederaufnahme alter Konflikte. Für die Serie Vienna Game bedeutet dies, dass die ersten sechs Episoden eine dichte und intensive Einführung in die Welt der Serie bieten, die am 18. November 2026 bei Disney+ begann.