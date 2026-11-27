Es ist offiziell! Die Backstreet Boys kehren nach Deutschland zurück. 2027 stehen vier Shows der Kult-Boyband an.

Backstreet's back! Die Backstreet Boys kommen im Sommer 2027 zurück nach Deutschland. Der Konzertveranstalter Live Nation hat jetzt vier Stadionkonzerte der US-amerikanischen BoygroupDie fünf Musiker spielen am 9.

Juli 2027 im Olympiastadion in Berlin, am 23. Juli im Volksparkstadion in Hamburg sowie am 30. und 31. Juli. Insgesamt sind sieben Open-Air-Konzerte im deutschsprachigen Raum geplant.

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Zwei weitere Shows finden am 24. und 25. Juni im Ernst-Happel-Stadion in Wien statt, ein Konzert am 16. Juli im Stadion Letzigrund in Zürich. Unter dem Titel "Into The Millennium - Homecoming" verspricht die Band eine große Stadionproduktion.