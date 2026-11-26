Nvidia stoppt Server­lieferungen nach Südostasien. Vier Länder sind betroffen, während die USA Export­kontrollen für KI-Chips verschärfen.

hat Partnern untersagt, Server mit KI-Chips nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Hintergrund sind neue US-Auflagen, die Umleitungen der Ware nach China verhindern sollen.

Ob der Stopp dauerhaft gilt, ist offen: Hersteller und Chipkonzern klären noch mit den Behörden, wie sie die Regeln einhalten. Der Liefer­stopp trifft vier Märkte, die für den Ausbau von Rechen­zentren und KI-Infrastruktur an Bedeutung gewonnen haben. Laut dem Bericht der, der sich auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen stützt, sollen Nvidia-Partner wie Dell und Supermicro Bestellungen aus Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien nicht mehr ausliefern. Die Unternehmen bauen Nvidias KI-Chips in Server ein..

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Sie verlangen nun Genehmigungen für Lieferungen fortgeschrittener Chips in die vier südostasiatischen Länder. Washington begründet die Maßnahmen mit dem Risiko, dass solche Technik über Zwischen­stationen nach China gelangen könnte. Die neuen Vorgaben betreffen außerdem den Zugang chinesischer Unter­nehmen zu Rechen­leistung in ausländischen Rechen­zentren. Damit zielt die US-Regierung nicht nur auf den Verkauf einzelner Chips, sondern auch auf die Nutzung von KI-Systemen aus der Ferne.