Vier Menschen bei Absturz eines Kleinflugzeugs über Istrien ums Leben gekommen

Ein Kleinflugzeug ist über der kroatischen Halbinsel Istrien abgestürzt und vier Menschen an Bord sind ums Leben gekommen. Die genauen Umstände des Absturzes sind noch nicht vollständig geklärt.

Bei einem Absturz eines Kleinflugzeug s über der kroatischen Halbinsel Istrien sind am Donnerstag alle vier Menschen an Bord der Maschine ums Leben gekommen. Das berichtet die kroatische Polizei.

Das Kleinflugzeug vom Typ Beechcraft Bonanza G36 war demnach gegen 11.20 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen ins Trudeln geraten und nahe der Stadt Pula abgestürzt. Es war in Deutschland registriert und von Österreich aus abgeflogen. Die Absturzstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe des kleinen Flugplatzes Medulin. Offenbar hatte sich die elf Jahre alte Maschine im Landeanflug befunden.

Eine lokale TV-Journalistin sagte dem kroatischen Portal index.hr: Ich habe mit Augenzeugen gesprochen, die die Landung des beobachtet haben. Die Maschine flog zunächst waagerecht und geriet dann plötzlich in einen spiralförmigen Sturzflug, bevor sie auf dem Boden aufschlug. Es gab keine Explosion, nur einen dumpfen Aufprall. Die einmotorigen Beechcraft Bonanza G36 werden häufig als Privat-, Geschäfts- oder Touristenflugzeuge eingesetzt.

Insgesamt bieten sie Platz für einen Piloten und fünf Passagiere. Die genauen Umstände des Absturzes sind noch nicht vollständig geklärt. Die Ermittler arbeiten weiterhin an der Aufklärung der Umstände. Die Stadt Pula ist in Trauer um die Opfer des Absturzes.

Die Menschen in der Stadt zeigen ihre Trauer und ihre Solidarität mit den Familien der Opfer





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Absturz Kleinflugzeug Istrien Pula Medulin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marta Kostjuk: Tränen nach French Open-Sieg – „So viele Menschen sind tot“ in der UkraineDie ukrainische Tennisspielerin Marta Kostjuk setzt sich im Viertelfinal-Duell bei den French Open gegen Landsfrau Elina Switolina durch. Nach dem Sieg wird es emotional. Die 23-Jährige widmet den Sieg unter Tränen ihrem Heimatland.

Read more »

Immer mehr Menschen von Armut betroffen - in dieser Region leben die meisten ArmenLaut aktuellem Armutsbericht des Paritätischen sind bundesweit mehr Menschen von Armut betroffen. Alle Nordländer liegen über dem Durchschnitt. Bremen und die Region Weser-Ems stechen besonders hervor.

Read more »

Junge Männer und ältere Frauen besonders betroffen: So viele Menschen leben in Bayern alleinDer Anteil der Einpersonenhaushalte in Bayern steigt seit Jahrzehnten an. Wo dieser Trend im Freistaat besonders sichtbar wird.

Read more »

Pkw fährt Laterne um: Zwei Ehepaare verletzt – Unfallursache schnell klarEin kurzer Sekundenschlaf hat in Rostock zu einem folgenschweren Unfall geführt: Ein Mazda mit vier Insassen prallte gegen eine Laterne. Vier Menschen

Read more »