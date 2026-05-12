Vier Minuten vor Schluss: Beide Teams sparen sich die Mühe

In der letzten Minute des Spiels zwischen dem GFC und FC Lok Leipzig ließen beide Teams keine Angriffsbemühungen mehr. Das Unentschieden war für Leipzig ausreichend, um die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost zu erobern, und für Greifswald, um den drohenden Abstieg zu verhindern.

in die Geschichtsbücher ein. Bei der Partie zwischen dem GFC und FC Lok Leipzig stellten beide Teams beim Stand von 1:1 acht Minuten vor Schluss jegliche Angriffsbemühungen ein.

Greifswald schob sich in der eigenen Hälfte den Ball hin und her, Lok schaute kurz hinter der Mittellinie entspannt zu, bis der Schiedsrichter abpfiff. Der Grund: Das Unentschieden genügte Leipzig, um die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost zurückzuerobern und Greifswald, um den drohenden Abstieg zu verhindern. Das Spiel zwischen Greifswald und Lok Leipzig endete 1:1. In den letzten Minuten greifen sich die Teams gar nicht mehr anErinnerungen an die Schande von Gijon werden wach.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien endete das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Österreich in Gijon mit 1:0. Die frühe deutsche Führung durch Horst Hrubesch (11. Minute) sicherte beiden Mannschaften das Weiterkommen in die nächste Runde. Das Spiel wurde ohne ernsthafte Angriffsbemühungen zu Ende geführt.

Jetzt äußert sich mit Roland Kroos (Vater unseres 2014-Weltmeisters Toni und Ex-Profi Felix) der sportliche Leiter des Greifswalder FC zur Viertliga-Schande.

„Ich war natürlich bis zum Ende vor Ort. Letztendlich ist es so: Wenn beide Mannschaften wissen, dass der eine Punkt reichen kann, passiert es mal, dass die letzten drei, vier Minuten so runtergespielt werden“, sagt Roland im Podcast „Einfach mal Luppen“, den seine Söhne Toni und Felix betreiben. Roland weiter: „Es ist natürlich nicht schön, gerade für Jena (Tabellenzweiter, d. Red.

). Das ist mir schon klar. Aber wenn Jena in dieser Situation gewesen wäre, hätten sie es, denke ich, genauso gemacht.

“Roland weiter: „Zumal haben beide Teams auf Sieg gespielt bis vier Minuten vor Schluss. Die letzten vier Minuten wollte keiner mehr ein Gegentor kassieren. Das haben wir gut geschafft. Ich glaube, es war so ein blindes Verständnis.

Ich glaube, der Trainer von Lok Leipzig hat auch gesagt, dass sie in ihrer Hälfte bleiben sollen, als wir den Ball hatten. Wir haben das dann dankend angenommen. Ich denke, das ist jetzt nichts Dramatisches. Schlimm wäre es, wenn wir von vornherein so gespielt hätten.

Aber das war nicht der Fall.

“„Die nicht beteiligten Teams stehen natürlich rasend vorm Fernseher, wenn sie das Spiel verfolgt haben. Da würde man am liebsten in den Fernseher steigen, wenn man das so sieht. Es ist natürlich nicht im Sinne des Sports. Aber wir sind ja alle nicht blöd und alle darauf getrimmt, Ziele zu erreichen.

Und wenn du ein Ergebnis hast, womit beide Mannschaften ihr Ziel erreichen, dann ist es nichts, wo ich sage: Das ist wahnsinnig überraschend.





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