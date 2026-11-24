Keine Passwörter, aber dennoch Gefahr: Das Microsoft-Datenleck liefert Angreifern genug Infos für täuschend echte Phishing-Angriffe auf Firmen.

war, hat Microsoft jetzt einen weiteren Sicherheitsvorfall im Zusammenhang mit den hauseigenen Cloud-Diensten bestätigt. Der offiziellen Meldung zufolge handelt es sich um eine Verwundbarkeit im Dienst „Entra Connect Health“, durch die Cyberkriminelle auf Kundendaten wie E-Mail-Adressen von IT-Administratoren zugreifen konnten.

Besondere Brisanz erlangt der Vorfall dadurch, dass die Sicherheitslücke bereits seit Juli dieses Jahres bestand und erst Mitte November 2026 geschlossen wurde. Entdeckt hat Microsoft den Programmfehler, der am 23. Juli 2026 in der API von Entra Connect Health aufgetaucht war, am 9. November 2026.

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Daraufhin schlossen Programmierer des Unternehmens die Sicherheitslücke am 19. November 2026 serverseitig. Bei Entra Connect Health handelt es sich um einen Cloud-Dienst, der Unternehmen die Überwachung ihrer lokalen Identitätsinfrastruktur erlaubt. Dabei liegt der Fokus auf der Funktionsfähigkeit und der Synchronisierung von Verzeichnisdiensten.

Obwohl laut Microsoft keine Passwörter entwendet wurden, warnt das Unternehmen vor potenziellen Folgeangriffen. Zu den Daten, die im Rahmen des Angriffs abgegriffen wurden, zählen unter anderem die E-Mail-Adressen von Administratoren und technischen Ansprechpartnern, Unternehmensnamen, Tenant-IDs, geografische Informationen sowie Registrierungsdaten. Passwörter, Passwort-Hashes und Authentifizierungstoken blieben unberührt. Das Problem an dem Datenleck besteht nun darin, dass Cyberkriminelle die persönlichen Kontaktdaten von IT-Admins mit Informationen zur IT-Infrastruktur betroffener Unternehmen kombinieren können, um sich als Mitarbeiter des Microsoft-Supports oder der unternehmenseigenen IT-Abteilung auszugeben.

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Dadurch wären Phishing-Angriffe möglich, die für Betroffene deutlich schwerer als betrügerisch zu erkennen wären als herkömmliche Phishing-Mails. Ob es bereits zu entsprechenden Attacken gekommen ist, gab Microsoft bislang aber nicht bekannt.. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn Sie dies durch Klick auf"Alle externen Inhalte laden" bestätigen:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.

Mehr dazu in unserer Derweil rät das Unternehmen betroffenen Kunden zu einer Reihe von Vorsichtsmaßnahmen. Zwar ist die Installation eines Softwareupdates nicht erforderlich, da Microsoft die Sicherheitslücke serverseitig geschlossen hat, aber Firmen sollten trotzdem ihre IT-Abteilungen für gezielte Phishing-Angriffe sensibilisieren.

Darüber hinaus empfiehlt Microsoft den Einsatz phishing-resistenter Mutli-Faktor-Authentifizierung für privilegierte Nutzerkonten und die Überprüfung der Anmelde- und Audit-Protokolle auf ungewöhnliche Aktivitäten. Mithilfe eines speziellen PowerShell-Skripts, das Microsoft zur Verfügung stellt, können Administratoren die potenziell offengelegten Informationen des Datenlecks nachvollziehen. Der Vorfall verdeutlicht letztendlich, dass Cyberkriminelle nicht zwangsläufig Passwörter oder vergleichbare Zugangsdaten benötigen, um ein Datenleck gezielt auszunutzen. Auch vermeintlich harmlose Informationen über die IT-Infrastruktur eines Unternehmens können in Kombination mit personenbezogenen Daten ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.

Die PCGH-Redaktion freut sich über Ihre fundierte Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung. Sollten Sie noch keinen Extreme-Account haben, laden wir Sie zu einerParallel zum Ausfall vom Microsoft 365 machte offenbar eine Sicherheitslücke bei einem weiteren Microsoft-Cloud-Dienst die Runde. Obwohl laut offiziellen Angaben keine Passwörter kompromittiert wurden, müssen IT-Firmen vorsichtig sein.