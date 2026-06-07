Vier-Punkte-Friedensplan: Europäische Staatschefs und Selenskyj einigen sich in London

Ukraine, Deutschland, Frankreich und Großbritannien legen nach ihrem Londoner Treffen einen gemeinsamen Fünf-Punkte-Fahrplan für Verhandlungen mit Russland vor. Die zentralen Forderungen umfassen eine sofortige Waffenruhe, den Erhalt der territorialen Integrität, umfassende Sicherheitsgarantien und den Einfrieren russischer Vermögenswerte bis zur Entschädigung der Ukraine.

In London kommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit den wichtigsten europäischen Verbündeten zusammen. An dem Treffen nehmen Bundeskanzler Friedrich Merz , der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron teil.

Die vier Staats- und Regierungschefs einigen sich auf einen Fahrplan mit fünf Punkten, der als Grundlage für einen dauerhaften Frieden mit Russland dienen soll. Gemeinsam fordern sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer sofortigen Waffenruhe und zu Verhandlungen über ein Ende des Krieges auf. Als Ausgangspunkt für diese Gespräche soll die aktuelle Frontlinie in der Ukraine dienen. In einer gemeinsamen Erklärung betonen sie, dass die USA und Europa aktiv an den Verhandlungen beteiligt werden sollten.

Die Erklärung listet fünf Voraussetzungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden auf. Erstens: Die derzeitige Frontlinie soll Verhandlungsgrundlage sein, aber gleichzeitig wird klargestellt, dass internationale Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen. Knapp ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets befindet sich derzeit unter russischer Kontrolle. Zweitens: Das Recht der Ukraine, ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen und Bündnisse frei zu wählen, muss uneingeschränkt geachtet werden.

Drittens: Die Ukraine soll robuste und rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien erhalten, sobald eine Waffenruhe in Kraft tritt. Dazu gehört der Einsatz einer multinationalen Truppe. Viertens: Die russischen Vermögenswerte, darunter etwa 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank in der EU, bleiben eingefroren, bis Russland seinen Angriffskrieg beendet und die Ukraine für die entstandenen Schäden entschädigt.

Fünftens: Die Ukraine erhält weitere militärische Unterstützung, über die bei den G7- und Nato-Gipfeln im Juni und Juli sowie beim nächsten Treffen der Koalition der Willigen beraten werden soll. Die Teilnehmer betonen zudem die dringende Notwendigkeit, die ukrainische Raketenabwehr zu stärken und die Verfügbarkeit weitreichender Waffen sicherzustellen. Sie erörtern, wie die Verbündeten von der Kampferfahrung der Ukraine profitieren und wie die langfristige industrielle Zusammenarbeit mit der Ukraine ausgebaut werden kann, um die europäische Verteidigung insgesamt zu stärken





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