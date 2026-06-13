Vor der Abreise der englischen Nationalmannschaft zur WM 2026 nach Nordamerika hat Coach Thomas Tuchel vier Spieler nach Hause geschickt. Die Talente Alex Scott, Ethan Nwaneri, Rio Ngumoha und Josh King bleiben zu Hause, um Erfahrungen im Trainingslager zu sammeln.

Vor der Abreise der englischen Nationalmannschaft zur WM 2026 nach Nordamerika hat Coach Thomas Tuchel vier Spieler nach Hause geschickt. Wenn die englische Nationalmannschaft zur WM-Endrunde 2026 in Richtung Nordamerika aufbricht, werden vier Spieler nicht dabei sein, die bislang im Trainingslager der englischen Nationalmannschaft auf dem Platz standen.

Wie der englische Fußballverband bekanntgab, bleiben die Talente Alex Scott (Bournemouth), Ethan Nwaneri (Arsenal), Rio Ngumoha (Liverpool) und Josh King (Fulham) zuhause. Dies ist jedoch ganz und gar keine Form der Aussortierung, denn das Quartett war ohnehin nicht für den finalen 26-Mann-Kader der Engländer vorgesehen. Vielmehr sollten die Talente im Rahmen des Trainingslagers Erfahrungen sammeln und so näher an die Nationalmannschaft heranrücken.

Zudem wären sie mögliche Alternativen gewesen, wenn sich andere Spieler während des Trainingslagers verletzt hätte und daher für das WM-Turnier ausgefallen wären. Allerdings müssen sich Tuchel und Co. unmittelbar vor der Reise nach Übersee mit ganz anderen Problemen herumschlagen. Aus aufgebrochenen Fahrzeugen wurden wichtige Trainingsgegenstände gestohlen, darunter Trainingsbälle und Fußballschuhe. Die Spieler, die nicht zur WM-Endrunde 2026 nach Nordamerika aufbrechen werden, haben bereits erste Erfahrungen im Trainingslager gesammelt.

Sie waren Teil der englischen Nationalmannschaft und haben sich mit den anderen Spielern auseinandergesetzt. Allerdings müssen sie nun ihre Heimat verlassen, um sich anderen Herausforderungen zu stellen. Die englische Nationalmannschaft wird sich nun auf die WM-Endrunde 2026 in Nordamerika vorbereiten. Die Spieler, die nicht zur WM-Endrunde 2026 nach Nordamerika aufbrechen werden, werden ihre Erfahrungen im Trainingslager nutzen, um sich weiter zu entwickeln. Sie werden sich mit anderen Spielern auseinandersetzen und ihre Fähigkeiten verbessern





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