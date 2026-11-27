In vier Wochen wird das Jahr 2027 vielerorts mit Pyrotechnik begrüßt. Fast 40 Prozent der Kliniken registrierte zuletzt mehr feuerwerksbedingte Verletzungen, sodass die Rufe nach einem Böllerverbot lauter werden. Doch nicht alle Notaufnahmen beklagen eine Mehrbelastung.

In vier Wochen wird das Jahr 2027 vielerorts mit Pyrotechnik begrüßt. Fast 40 Prozent der Kliniken registrierte zuletzt mehr feuerwerksbedingte Verletzungen, sodass die Rufe nach einem Böllerverbot lauter werden.

Doch nicht alle Notaufnahmen beklagen eine Mehrbelastung. Vier von fünf Krankenhäusern in Deutschland befürworten ein generelles Böllerverbot. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Umfrage des Deutschen Krankenhausinstitutes , die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorab vorliegt. Es ist die erste repräsentative Befragung der Krankenhäuser zur Lage in der Silvesternacht und zur Debatte um ein umstrittenes Böllerverbot.

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Konkret sprechen sich demnach 81 Prozent der Kliniken dafür aus, Verkauf und Besitz von Feuerwerkskörpern für Privatpersonen komplett zu verbieten. 38 Prozent der Kliniken haben der Umfrage zufolge in den vergangenen fünf Jahren zunehmende Verletzungen durch Feuerwerk registriert, 54 Prozent hat keine Veränderung festgestellt. Bei acht Prozent der Kliniken sank die Zahl leicht.