Vierer-TV-Runde im Bundestagswahlkampf: Kanzlerkandidaten liefern sich hitzigen Schlagabtausch

Die vier Kanzlerkandidaten von SPD, Union, Grünen und AfD trafen sich erstmals in einer TV-Runde. Die Diskussionen um Migration, Inflation, Energiekosten und Rentenpolitik zeigten die unterschiedlichen Positionen der Parteien. Die Umfrage unter Zuschauern sah den CDU/CSU-Kandidaten Friedrich Merz als Gewinner.

Bundestagwahlkampf erreichte mit einer ersten Vierer-TV-Runde der Kanzlerkandidaten von SPD , Union , Grüne n und AfD einen Höhepunkt. Die Sendung auf RTL widmete sich zentralen politischen Themen wie Migration , Inflation , Energiekosten und Rentenpolitik , wobei die unterschiedlichen Positionen der Parteien deutlich zum Ausdruck kamen. Der CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz wurde in einer Forsa-Umfrage unter den Zuschauern als Gewinner der Sendung gesehen.

Olaf Scholz betonte seine Absicht, die irreguläre Zuwanderung nach Deutschland weiter zu reduzieren und verwies auf den Anstieg der Abschiebungen seit Beginn seiner Amtszeit. Merz konterte, dass in Deutschland täglich mehr neue Flüchtlinge eintreten als abgeschoben werden. Er forderte die Bundesregierung auf, Gespräche mit den Taliban in Afghanistan über die Rückführung von Flüchtlingen aufzunehmen. Robert Habeck, der Kanzlerkandidat der Grünen, bezeichnete die Taliban als „Terrorregime“ und warnte vor Verhandlungen mit ihnen. Alice Weidel, die AfD-Kanzlerkandidatin, äußerte die Sorge der Menschen vor Kontrollverlust in Deutschland aufgrund der hohen Zahl der illegalen Einreisen. Die umstrittene Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die sich gegen Brandmauern aussprach und indirekt auf die Debatte um die Abgrenzung von der AfD Bezug nahm, beeinflusste auch die Fernsehrunde. Scholz kritisierte Vances Aussagen als „unakzeptabel“ und betonte die deutsche Lehre aus der Erfahrung des Nationalsozialismus, dass es keine Zusammenarbeit mit den Extremrechten gebe. Merz distanzierte sich ebenfalls von der AfD und verneinte eine Zusammenarbeit. Weidel reagierte empört auf Scholz' Vergleich zum Nationalsozialismus und wies ihn zurück. Sie kritisierte Scholz' Vorgehensweise als Beleidigung Millionen von Wählern. Merz bezeichnete die AfD als „rechtsradikale Partei, zum großen Teil rechtsextremistisch“ und warf Weidel vor, sie würde AfD-Rechtsaußen Björn Höcke „adeln“. Auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik fanden die Kanzlerkandidaten keinen gemeinsamen Nenner. Scholz und Habeck kritisierten die Pläne der Union und AfD zu Steuersenkungen, die sie sozial ungerecht und nicht gegenfinanziert nannten. Merz konterte mit der Kritik an Scholz' und Habecks Wirtschaftspolitik, die er für verfehlt und zur Rezession in Deutschland verantwortlich machte. Er forderte eine Senkung der Unternehmenssteuern und ein Ende des „bürokratischen Monsterns“.





