Der vierfache US Champion Chase Sexton fand nach seinem Zerwürfnis mit dem Kawasaki-Werksteam keinen Platz in einem Factory-Team. Nun wurde sein Engagement bei Quad Lock Honda bekanntgegeben.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Chase Sexton hat seine neue sportliche Heimat gefunden. Nach der vorzeitigen Trennung von Monster Energy Kawasaki startet der vierfache US-Champion 2027 für Quad Lock Honda. Damit fährt Sexton zwar wieder Honda, verliert aber seinen Status als Werksfahrer. Das neue Engagement kommt nach einer schwierigen Saison.

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Sexton verletzte sich beim Pressetag von Thunder Valley schwer am Knie und erlitt einen Kreuzbandriss. Die Verletzung bedeutete das vorzeitige Saisonende – und wenig später auch das Ende seiner Zusammenarbeit mit Kawasaki. Als sich die Wege trennten, waren die Plätze in den etablierten Werksteams bereits weitgehend besetzt. Sexton entschied sich deshalb für ein ambitioniertes Satellitenprojekt.