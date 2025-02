Vierkampf in Adlershof: Scholz, Habeck, Merz und Weidel im TV-Duell

Olaf Scholz, Robert Habeck, Friedrich Merz und Alice Weidel trafen sich in einem RTL/ntv-Studio in Berlin zu einem großen Vierkampf. Die Sendung bot eine Reihe von spannenden Debatten, insbesondere zu Themen wie Migration, Steuern und der Ukraine-Krieg.

Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne), Friedrich Merz (CDU) und Alice Weidel (AfD) trafen sich im RTL/ntv-Studio Adlershof zu einem großen Vierkampf. Die Partei-Fans feierten ihre Matadoren wie bei einem Fußballspiel. Die Sendung bot eine Reihe von spannenden Themen und Szenen. In einer bemerkenswerten Debatte grillte Moderator Günther Jauch Alice Weidel wegen ihres Wohnsitzes und ihrer Steuer zahlungen.

Merz erinnerte an die geringe Zahl an abgeschobenen Personen im Vergleich zu den neu nach Deutschland kommenden Personen. Er kritisierte Scholz und Habeck für die fehlende Bereitschaft zu Abschiebe-Verhandlungen mit den Taliban in Afghanistan. Scholz konterte mit dem Hinweis auf einen Abschiebeflug nach Afghanistan, was von CDU-Fans mit höhnischem Gelächter aufgenommen wurde. Auf die Frage von Moderatorin Pinar Atalay, wann der nächste Flieger starten werde, gab Scholz keine Antwort. Robert Habeck verteidigte den Grünen-Plan, trotz hoher Flüchtlingszahlen den Familiennachzug für Asylbewerber weiter zu ermöglichen. Habeck betonte, dass es dabei um „kleine Zahlen“ gehe. Alice Weidel forderte hingegen Grenzschutz und Zurückweisungen von Migranten als unverhandelbare Forderungen. Sie plädierte für die Stärkung der Bundespolizei. Friedrich Merz kritisierte Weidel und die AfD als rechtsradikales, zum großen Teil rechtsextremisten Element in der deutschen Politik. Merz begründete diese Aussage mit Weidels Interview in BILD AM SONNTAG, in dem sie den AfD-Rechtsaußen Björn Höcke als möglichen Minister bezeichnete. Weidel wich der Kritik aus und zeigte auf Merz, Scholz und Habeck, die sie für die aktuellen Probleme Deutschlands verantwortlich machte. Zu den Steuerplänen der Parteien schwor Merz dem Kanzler vor, dass viele Freiberufler und Handwerker von seinem Spitzensteuersatz betroffen seien. Scholz konterte mit der Bemerkung, Merz täte so, als würden alle Handwerker 5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Die meisten träumen davon, sagte Scholz. Wenn man so viel verdiene wie er, also mehr als 300.000 Euro brutto im Jahr, könne man ruhig auch etwas mehr Steuern bezahlen. Weidel warf Merz vor, dass die Unions-Steuerpläne (Anhebung der Einkommensschwelle beim Spitzensteuersatz von 66.000 auf 80.000 Euro/Jahr) in einer Regierung mit SPD oder Grünen gar nicht umsetzbar seien. Robert Habeck kritisierte die ungleiche Vermögensverteilung und die Tatsache, dass 130 Milliardäre im vergangenen Jahr 28 Milliarden mehr Vermögen angehäuft hätten. Es gehe um die Grundfrage, ob eine Politik komme „für die, die es schon haben, oder für die, die es dringlicher brauchen“, sagte Habeck. Weidel lobte die Initiative von US-Präsident Donald Trump für eine Verhandlungslösung im Krieg in der Ukraine. Scholz schloss jedoch alleinige amerikanisch-russische Vereinbarungen zur Ukraine aus: „Wir werden das als Europäer nicht zulassen.“ Günther Jauch fragte Weidel zu ihrer Wohnsituation. Weidels Partnerin wohnt in der Schweiz, Weidel selbst hat einen Wohnsitz in Überlingen. „Die Debatte jetzt darauf zu lenken, finde ich interessant“, so Weidel. „Ich habe meinen Wohnsitz in Deutschland. Ich zahle hier meine Steuern.“ Jauch hakte nach, ob sie auch auf alle ihre Einkünfte Steuern zahle, was Weidel bestätigte. Ob sie noch eine zweite Staatsbürgerschaft habe, wollte Jauch hartnäckig wissen. Weidel verneinte. Sie habe nur die deutsche, „weil ich meinem Land dienen will“.





