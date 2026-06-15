Vierschanzentournee bleibt unbesorgt - 75-jähriges Jubiläum vor Augen

Die Vierschanzentournee hat ihre finanzielle Streitigkeit mit Garmisch-Partenkirchen beigelegt, sodass das Neujahrsspringen im Rahmen der Tour weiterläuft und die Frische der Veranstaltung mit einer Frauenrunde erstrahlen kann.

Gute Nachrichten für alle Skisprung fans: Die Vierschanzentournee ist gerettet! Anfang Mai berichtete BILD, dass es um das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen Streitigkeiten ums Geld gebe. Die Differenzen sind nun beigelegt.

Das bedeutet: Die Tournee bleibt so, wie die Fans sie kennen - und genau vor ihrem 75‑jährigen Jubiläum. DSV‑Vorstand Andreas Schlütter freut sich, dass nach intensiven und konstruktiven Gesprächen eine gemeinsame und tragfähige Lösung für die Ausrichtung des Neujahrsspringens gefunden wurde. Er betonte, dass der Fokus nun wieder vollständig auf die sportliche Vorbereitung gerichtet sei, da die Ampeln auf Grün stehen.





Zwischen dem Deutschen Skiverband und dem Ort Garmisch-Partenkirchen herrschte zuvor ein Streit darüber, wie viel Geld an den Ausrichter gezahlt werde. Garmisch erhält jährlich eine siebenstellige Summe, muss die Infrastruktur bereitstellen und darf die Zuschauereinnahmen behalten, während der DSV vor allem durch TV‑Verträge und Sponsoren finanziert. In den letzten Jahren gab es keine signifikanten Anpassungen, doch zuletzt forderte Garmisch 30 Prozent mehr. Die neu erzielte Einigung löst diesen Konflikt auf und garantiert den Sportgenuss.





Mit der Auflösung des Konflikts steht die Vierschanzentournee endlich klar für Ende des Jahres. Das Ereignis kann nun sein 75‑jähriges Jubiläum feiern, und für die erste Zeit wird eine Tournee der Frauen integriert. Die Entscheidung erleichtert den Besatzern, sich wieder voll und ganz auf die Vorbereitung des Neujahrsspringens zu konzentrieren. Die Zukunft des Neujahrsspringens und die besondere Bedeutung des Standorts Garmisch-Partenkirchen werden dabei fortgeführt.

Noch immer bleibt die Zusammenstellung von Veranstaltern, Sponsoren und Verwertungspartnern gleich stark verbunden, was die Stabilität dieser traditionsreichen Tour erlaubt





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