'Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht' bekommt eine vierte Staffel. Die neuen Episoden befinden sich in Vorproduktion, gedreht wird 2027.

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" bekommt eine vierte Staffel. Die neuen Episoden befinden sich in Vorproduktion, gedreht wird 2027. : Die Ringe der Macht" hat Prime Video angekündigt, dass es weitere Folgen geben wird.

Der Streamingdienst von Amazon bestätigt offiziell, dass eine vierte Staffel in der Mache ist. Laut den Angaben von Prime Video befindet sich die neue Staffel in Vorproduktion. Im kommenden Frühjahr sollen in den Shepperton Studios in Großbritannien die Dreharbeiten beginnen.allerdings noch größtenteils in Schweigen. Bislang werden etwa keine Angaben zu Darstellerinnen und Darstellern oder einem möglichen Erscheinungsdatum gemacht.

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Auch gibt man sich noch sehr vage, wenn es um die Geschichte der nächsten Staffel geht. Bisher heißt es nur, dass die Story an die Geschehnisse aus der dritten Staffel anknüpft.in einer Mitteilung von einer "prägenden Serie für Prime Video". Demnach kehren die bisherigen Showrunner und Executive Producer J.D. Payne und Patrick McKay mit dem gesamten Kreativteam hinter den Kulissen zurück.

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Wirklich überraschend kommt die offizielle Verlängerung um eine weitere Staffel nicht. J.D. Payne und Patrick McKay haben zuvor bereits erklärt, dass sie grundsätzlich fünf Staffeln im Blick haben.