Beim 1. FC Köln häufen sich die Muskelverletzungen. Trainer René Wagner kündigt eine umfassende Analyse an, um die Ursachen bei Castro-Montes zu finden.

Alessio Castro-Montes fällt beim 1. FC Köln zum vierten Mal innerhalb eines Jahres aus. Trainer René Wagner kündigt eine umfassende Analyse an.ist allgegenwärtig beim Bundesligisten.

Aktuell muss der Klub mit Rav van den Berg, Imad Rondic und Alessio Castro-Montes auf drei Spieler verzichten. Zuvor hat es in dieser Saison aber auch schon Stammspieler wie Ragnar Ache oder Sebastian Sebulonsen getroffen. Die Ursachen sind laut der Verantwortlichen vielschichtig, im Ergebnis aber nicht weniger ärgerlich. Einen, den es besonders hart trifft, ist Alessio Castro-Montes.

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Der Belgier erlitt kürzlich bereits seine vierte Muskelverletzung innerhalb eines Jahres. Sein Seuchenjahr begann bereits am 30. Januar.