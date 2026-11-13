Viggo Gebel verlässt RB Leipzig: Ausleihe geplant nach Knieverletzung

RB Leipzig bereitet die Ausleihe von Jungprofi Viggo Gebel vor. Der 18-jährige Linksverteidiger soll nach seiner Kreuzbandverletzung bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln.

Der 18-jährige Linksverteidiger Viggo Gebel steht kurz vor dem Aus bei RB Leipzig. Nach fast einem Jahr Pause aufgrund einer schweren Knieverletzung wird der gebürtige Leipziger den Klub im Winter verlassen, um bei einem anderen Verein Spielpraxis zu sammeln. Sportchef Sebastian Schuppan (40) bestätigte die engen Verhandlungen mit dem Spieler und seinem Berater.

Entwicklung nach Kreuzbandriss und Fitness

Viggo Gebel (18) hat seinen Weg durch die Jugendakademie von RB Leipzig seit der U11-Mannschaft erfolgreich gemeistert. Seine Rückkehr in den Profikader nach dem überstandenen Kreuzbandriss verlief zunächst vielversprechend. In einem vergangenen Einsatz konnte der Defensivspieler 77 Minuten lang auf dem Feld stehen, was als wichtiger Meilenstein in der Rehabilitation gewertet wurde.

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Dieser Auftritt könnte jedoch vorerst sein letzter Einsatz für die erste Mannschaft der Bundesliga gewesen sein. Der Verein und die Führungsebene sind sich einig, dass der 18-Jährige nun dringend regelmäßige Spielzeit im Männerbereich benötigt, um sich weiterzuentwickeln. Die Pause von fast einem Jahr war notwendig, um die körperliche Belastbarkeit wiederherzustellen.

Strategie von RB Leipzig und Schuppan

RB Leipzig plant, Viggo Gebel auszuleihen, um ihm die nötige Kontinuität zu bieten, die er im aktuellen Kader der Roten Bullen vorerst nicht findet. Sebastian Schuppan (40) erklärte, dass man sich im Sommer bewusst dafür entschieden habe, dem Spieler Zeit zu geben, an seiner Fitness zu arbeiten. Der 40-Jährige betonte, dass Gebel das Gefühl brauchte, wieder voll einsatzbereit zu sein.

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Die Strategie des Vereins zielt darauf ab, den Nachwuchsspieler nicht durch ständige Sitsitzbank-Erfahrungen frustriert zu sehen. Stattdessen soll der Weg über eine Leihe gewählt werden, um ihm den nächsten karriererelevanten Schritt zu ermöglichen. Schuppan forderte eine Lösung, bei der der 18-Jährige tatsächlich Teil eines Kaders ist und regelmäßig auf den Platz darf.

Historie und Verbindung zu Marco Rose

Besonders unter dem ehemaligen Trainer Marco Rose (50) etablierte sich Viggo Gebel (18) als regelmäßiger Bestandteil der Profimannschaft. Insgesamt 29-mal gehörte der Linksverteidiger zum Bundesliga-Kader Leipzigs. Diese Serie von Einsätzen unterstreicht das große Potenzial, das der Klub in dem jungen Talent gesehen hat, bevor die schwere Verletzung den Lauf bremste.

Marco Rose (50), der heute bei Bournemouth unter Vertrag steht, äußerte sich damals sehr stolz auf die Leistung des Jungen. Rose hob besonders die lokale Verbundenheit hervor und betonte, dass Gebel in Leipzig geboren wurde und als echter Leipziger gilt. Diese persönliche Note spielte bei der Bewertung der sportlichen Bedeutung eine Rolle.

Langfristiger Vertrag und nächste Schritte

Trotz der bevorstehenden Ausleihe bindet RB Leipzig weiter große Stücke auf den Nachwuchs-Profi. Im August 2024 unterzeichnete Viggo Gebel (18) einen langfristigen Fördervertrag, der ihn bis zum Jahr 2028 an den Verein bindet. Dieser Schritt signalisiert, dass das Management weiterhin in die langfristige Entwicklung des 18-Jährigen investiert.

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Die aktuelle Situation stellt somit eine Phase der Vorbereitung und Optimierung dar, keine dauerhafte Trennung. Der Verein sucht aktiv nach einem neuen Arbeitgeber für die Leihe, der bereit ist, dem talentierten Defensivakteur die geforderte Spielpraxis zu gewähren, um ihn für die Zukunft fit zu machen.