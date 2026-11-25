Handball-Star Viggo Kristjansson muss sechs bis acht Wochen pausieren und verpasst die WM in Deutschland. Sein Vertrag mit SG Flensburg-Handewitt steht zur Debatte.

Viggo Kristjansson hat eine bedeutende Pause vom Handball erhalten, nachdem sich seine anhaltenden Probleme am operierten Knie verschärft haben. Der isländische Leistungsträger wird sich voraussichtlich sechs bis acht Wochen lang nicht sportlich betätigen können, was direkt bedeutet, dass er die anstehende Weltmeisterschaft in Deutschland nicht wird bestreiten können. Diese lange Ausfallzeit stellt eine massive Enttäuschung für den Sportler und sein Umfeld dar.

Diagnose und ärztliche Maßnahmen im Detail

Dem Portal ruv.is gegenüber gab Kristjansson Einblicke in den aktuellen medizinischen Stand seiner Verletzung. Er berichtete, dass er sich einer detaillierten Bildgebung unterzogen hat, wobei die Ergebnisse zwar kein akutes, schwerwiegendes strukturelles Problem zeigen, aber deutlich stärkere Knochenschmerzen als zuvor offenbaren. Die behandelnden Ärzte haben entschieden, das Knie im Moment noch nicht erneut operativ zu behandeln, sondern dem Körper mehr Zeit zur Regeneration zu gönnen. Man beobachtet die Entwicklung abwartend, um weitere Schritte zu planen.

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Alltagsbeeinträchtigungen und Hoffnungen des Spielers

Die Auswirkungen der Verletzung sind für den Atheten bereits im täglichen Leben spürbar. Er beschreibt, dass er die Schmerzen jeden Tag bemerkt, sei es beim normalen Gehen oder Laufen, wobei ein richtiges Sporttreiben aktuell unmöglich ist. Im Vergleich zu früheren Phasen, in denen die Schmerzen weniger häufig auftraten, hat sich die Situation verschlechtert, was ihn pessimisch stimmt. Trotzdem hofft er darauf, dass die geplante sechs- bis achtwöchige Pause zu einer Besserung führt, da er nicht sehr optimistisch ist, die täglichen Schmerzen allein durch Ruhe loszuwerden.

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Auswirkungen auf die SG Flensburg-Handewitt

Eine besondere Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die SG Flensburg-Handewitt, bei der Viggo Kristjansson ab der nächsten Saison unter Vertrag stehen wird. Der Transfer stellt nun ein ungewisses Element dar, da die Genesung von Knorpelschäden von Person zu Person sehr unterschiedlich verlaufen kann. Kristjansson selbst räumt ein, dass bei solchen Verletzungen im schlimmsten Fall die Karriere beendet sein könnte, worauf man sich mental vorbereiten muss. Der Verein wird die Entwicklung der Genesung genau verfolgen müssen, bevor endgültige Rückschlüsse auf die Verfügbarkeit für die kommende Spielzeit gezogen werden können.

Langfristige Perspektiven und Olympische Spiele 2028

Trotz der aktuellen pessimistischen Lage fasst der Handballprofi seinen weiteren Fahrplan zusammen. Er plant, die Pause abzuwarten und zu hoffen, dass das Knie innerhalb dieser Zeit heilt. Sollte die Schonzeit nicht ausreichen, um die Schmerzen vollständig zu beseitigen, ist eine erneute Operation vorgesehen. Sein übergeordnetes Ziel bleibt es, zur nächsten Saison für Flensburg spielbereit zu sein und sich eventuell für die Olympischen Spiele im Sommer 2028 zu qualifizieren. Die Hoffnung auf eine Rückkehr an die internationale Spitze ist bei ihm noch vorhanden.