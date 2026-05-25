Viggo Mortensen hat ein Problem mit den "Herr der Ringe"-Sequels

Viggo Mortensen, der bekannteste Aragorn aus den "Herr der Ringe"-Filmen, hat ein Problem mit den letzten zwei Fortsetzungen. Er hat ein grundsätzliches Problem mit den immer stärkeren Einsatzen von Spezialeffekten gestört.

Viggo Mortensen hat ein Problem mit den letzten zwei "Herr der Ringe"-Filmen. In einem Interview verriet er, was ihn an den Sequels stört. Ausgerechnet Aragorn-Darsteller Viggo Mortensen sieht das differenzierter.

Er hat ein grundsätzliches Problem mit den beiden Fortsetzungen von "Herr der Ringe" mit insgesamt elf Oscars und einem Budget von satten 207 Millionen US-Dollar. Seine Worte dazu ließ er ungewöhnlich offen ausfallen: "Der zweite Film fing in meinen Augen bereits an, das Ausmaß zu überschreiten und dann gab es sehr viele Spezialeffekte im dritten. Sie waren grandios, aber was so subtil im ersten Film war, ist in Teil zwei und drei verloren gegangen. Mit den "Hobbit"-Filmen wurde dieses Problem auf die Spitze getrieben.





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