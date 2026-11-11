Viking-Offensive im Umbruch: Kirk Cousins kehrt zurück

Die Minnesota Vikings holen Quarterback Kirk Cousins zurück, um die offensive Misere zu beenden. Head Coach Kevin O'Connell steht unter enormem Druck, da die Defensive bereits glänzt.

Die Minnesota Vikings haben eine entscheidende Personalentscheidung getroffen und Quarterback Kirk Cousins zurückerobert. Diese Rückkehr markiert den vierten Versuch der Franchise in nur zwei Jahren, eine stabile Offensive aufzubauen. Nach den gescheiterten Experimenten mit Sam Darnold, Kyler Murray sowie den Trainern Matt McCarthy und Max Brosmer bleibt nun nur noch ein Mann für das offensivseitige Scheitern verantwortlich.

Kirk Cousins als letzte Hoffnung

Kirk Cousins kehrt also erneut nach Minneapolis zurück, obwohl er im Jahr 2024 noch entlassen wurde. In der Zwischenzeit hat Sam Darnold als Starter einen Super Bowl gewonnen, was die Kritik an der aktuellen Strategie schärft. Die Frage, ob Head Coach Kevin O'Connell wirklich als Quarterback-Experte gilt, wird durch die hohe Anzahl verschlissener Spieler am Quarterback-Pfad legitim aufgeworfen. Jeder weitere Fehler dieser Saison kann nicht mehr einfach auf externe Faktoren oder fehlendes Talent geschoben werden.

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Scheiternde Experimente in der Vergangenheit

Bereits im Jahr 2025 scheiterten diverse Lösungen an der NFL-Tauglichkeit. Weder McCarthy noch Wentz oder Brosmer konnten überzeugen. Im Sommer versetzte man große Hoffnungen in Kyler Murray als Heilsbringer, doch auch dieser überzeugte nicht. Nur in einem einzigen Spiel dieser Saison erreichte Murray ein Passer Rating jenseits von 91 Punkten. Der vorherige Trade, der neben dem First Round Pick von 2024 weitere Auswahlrechte kostete, gilt als teures Missverständnis des Front Offices.

Defensive brilliert trotz schwacher Offense

Trotz der offensiven Schwäche stehen die Minnesota Vikings aktuell bei einer Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen. Diese positive Entwicklung ist fast ausschließlich Defensive Coordinator Brian Flores zu verdanken. Seine Einheit stellt derzeit die beste Defense der Liga nach Punkten dar. Dies gelingt jedoch unter erschwerten Bedingungen, da die Abwehr gefühlt alle zwei Minuten wieder aufs Feld muss, weil die Offense den Ball nicht effektiv bewegen kann.

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Entscheidender Faktor für die Zukunft

Für Head Coach und Play Caller Kevin O'Connell bedeutet dies, dass dieser Schuss sitzen muss. Da die Personalschilden für das offensive Scheitern zunehmend weniger werden, richtet sich der Fokus nun vollständig auf seine Entscheidungen. Der aktuelle Trade wirkt in sich geschlossen absurd, doch er ist der einzige verbliebene Hebel zur Verbesserung der Situation. Die Zeit für weitere Experimente ist abgelaufen.

Konsequenzen bei erneutem Versagen

Sollten die Minnesota Vikings trotz dieses Starts die Playoffs verpassen, wird die Position von Kevin O'Connell kritisch hinterfragt. Ohne eigene Schuldzuweisungen seitens des Trainers wächst der Druck stetig. Verläuft die Saison negativ, ist der Stuhl mindestens angewärmt. Die Fans und Kenner guten Offensiv-Footballs können die aktuelle Form kaum ertragen, weshalb die Erwartungen an Cousins und das Coaching extrem hoch sind.