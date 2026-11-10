Viking Trade Deadline: Quarterback-Suche vor entscheidendem Schritt

Die Minnesota Vikings planen am Dienstag dringend einen Quarterback-Wechsel. Mit Kiefern als Hauptziel versuchen sie, die Offensive zu stabilisieren.

Die Minnesota Vikings befinden sich in einer kritischen Phase der aktuellen NFL-Saison und prüfen drastische Maßnahmen an der Trade Deadline. Das Team plant einen Wechsel im Quarterback-Bereich, da die aktuelle Offensive nicht den Anforderungen entspricht. Dies ist notwendig, um die Erfolgsserie fortzusetzen und die defensive Stärke des Teams voll auszuschöpfen.

Karrierekrise von Carson Wentz

Der aktuelle Ersatzquarterback Carson Wentz zeigt eine schwache Leistung, die das Vertrauen in seine Zukunft erschüttert. Am Dienstagabend vor der Deadline wirkte der 33-Jährige verunsichert und warf mehrfach den Ball in Richtung der Verteidigung der Buffalo Bills ohne Druck. Zum Glück stand am Ende nur die Zahl von zwei Interceptions zu Buche. Sein Passing Game war unpräzise, da er weit offene Receiver nicht erreichte und nur acht seiner 25 Würfe für 81 Yards an den Mann brachte. Die einzigen Punkte seines Teams sicherte Kicker Will Reichard am Ende.

Also read NFL Trade Deadline: Massive Wechsel bei Colts, Bears und Jaguars

Schwache Offensive trotz starker Defense

Trotz der offensiven Probleme führen die Vikings eine Bilanz von 6-2. Diese Position ist ausschließlich der defensiven Einheit zu verdanken, die Super-Bowl-Niveau aufweist. Die Defense lässt die zweitwenigsten Yards zu, wobei der Durchschnitt bei 280 Yards pro Spiel liegt. Gleichzeitig kassiert das Team die wenigsten Punkte aller Teams im Durchschnitt von 14,5. Zudem produzieren sie die sechstmeisten Turnover in dieser Saison mit insgesamt 13. Diese Defensivstatistiken halten das Team im Rennen, obwohl die Quarterback-Position eine Schwachstelle darstellt.

Insider-Infos zu möglichen Transfers

Laut Insider Ian Rapoport werden die Vikings ihre Optionen definitiv ausloten, um die Krise zu lösen. Ein Hauptaugenmerk liegt auf Sam Darnold, der sechs Jahre bei der Franchise spielte und die Spieler bestens kennt. Aktuell absolviert Darnold eine starke Saison bei den Las Vegas Raiders. Diese wollen ihn Berichten zufolge nicht abgeben, was aber auch Verhandlungstaktik sein könnte. Yahoo Sports berichtet, dass eine Drittrundenwahl die Raiders bewegen könnte, Darnold nach Minnesota zu schicken, um sich auf andere Spieler zu konzentrieren. Andere Quellen nennen bereits ein Fünft- und ein Viertrundenpick als ausreichendes Angebot.

Advertisement

Alternative Optionen für die Zukunft

Neben Darnold wird auch Daniel Jones als potenzieller Transferkandidat gehandelt. Jones war vor ein paar Jahren bereits im System der Vikings und würde ein Upgrade zur aktuellen Situation bedeuten, trotz seiner schwachen Saison in Indianapolis mit sechs Touchdowns in neun Spielen. Rapoport erwartet, dass die Vikings ihn sich vor der Deadline zumindest anschauen. Weitere Namen in den Medien sind Marcus Mariota, Jimmy Garoppolo und Tanner McKee. Der Vertrag von Darnold läuft im Sommer aus, sodass er das Team ohne Gegenwert verlassen könnte.

Strategischer Fokus auf den Sieg

Head Coach Kevin O'Connell hat nach der Niederlage gegen die Bills eine klare Richtung vorgegeben. Er erklärte, dass man sich direkt an die Arbeit macht, sollten sich Moves ergeben. Das Ziel ist es, die beste Chance zu finden, um zum siebten Sieg zu gelangen. Die Entscheidung wird darauf basieren, was die Franchise am ehesten zum Erfolg bringt. Die Kombination aus einer starken Defense und einem stabilen Quarterback ist das ultimative Ziel der Management-Entscheidungen in dieser kritischen Phase der Saison.