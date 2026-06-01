Vikings-QB-Duell: Murray überzeugt in den ersten OTAs, McCarthy unter Druck

Der Kampf um die Quarterback-Position bei den Minnesota Vikings zwischen Kyler Murray und J.J. McCarthy ist in vollem Gange. Die ersten offenen Trainings zeigten eine klare Tendenz, während Star-Receiver Justin Jefferson bereits den Druck auf McCarthy erhöht hat.

Bei den Minnesota Vikings zeichnet sich ein spannender Wettkampf um die Position des starting Quarterback s ab. Die beiden Hauptkontrahenten sind Kyler Murray , die ehemalige Nummer-eins-Pick der Arizona Cardinals, und J.J.

McCarthy, der im letzten Jahr bereits als Starter für die Vikings auflief. Während der ersten offenen Teamtrainings (OTAs) konnten die anwesenden Reporter von "ESPN" und lokalen Medien einen ersten Eindruck gewinnen. Der Wettbewerb, der formal unter gleichen Bedingungen stattfand, zeigte eine deutliche Diskrepanz in der Leistung. Murray beeindruckte durch die besten Würfe der gesamten Einheit, insbesondere durch seine präzisen tiefen Pässe und sein exzellentes Spieldesign für Würfe in die Tiefe des Feldes.

McCarthy hingegen lieferte zwar keinen desaströsen Auftritt, konnte aber nicht mit der Reife und der unmittelbaren Gefährlichkeit von Murray mithalten. Nach dem Training äußerte sich Murray selbstbewusst: "Mein Selbstvertrauen ist unerschütterlich.

" McCarthy, 23 Jahre alt, antwortete auf die Frage, ob er über die Verpflichtung von Murray enttäuscht sei: "Dann wäre ich auch enttäusnt, wenn es regnet. Das liegt außerhalb meiner Kontrolle. Am Ende des Tages muss ich mich einfach darauf konzentrieren, was ich tun kann, um der beste Quarterback für dieses Football-Team zu sein.

" In der vergangenen Saison startete McCarthy bereits für die Vikings, konnte seine Leistung aber nicht konstant aufrechterhalten und kämpfte zusätzlich mit Verletzungen. Murray wurde nach seiner Entlassung von den Cardinals von Minnesota aufgenommen. Bereits im April hatte Star-Receiver Justin Jefferson öffentlich Stellung bezogen und erklärt, dass Murrys Verpflichtung McCarthy zusätzlich antreiben müsse.

"Für J.J. , wenn jemand mit dieser Art von Fähigkeiten und diesem Talent in diesen Raum kommt, muss er ein bisschen zulegen. Es ist gut für ihn, diesen Druck zu spüren und sich wirklich zu fokussieren und zu sagen: 'Entweder jetzt, oder ich werde wieder auf die Rückbank zurückrücken.

'" Die endgültige Entscheidung über den Starterposten ist noch nicht gefallen. McCarthy bleibt die Möglichkeit, sich im weiteren Verlauf der Offseason und während des Training Camps zu empfehlen und den Konkurrenzkampf neu zu gestalten





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