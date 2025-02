Viktoria Köln besiegt Alemannia Aachen und bleibt Aufstiegskandidat

Viktoria Köln hat am Freitagabend Alemannia Aachen mit 3:1 besiegt und den achten Heimsieg der Saison eingefahren. Durch den Sieg rücken die Kölner näher an die Aufstiegsränge in der 3. Liga.

Viktoria Köln darf weiter vorsichtig vom Aufstieg in die 2. Bundesliga träumen. Gegen Alemannia Aachen gab es am Freitagabend bereits den achten Heimsieg der Saison. Viktoria Köln weiter mittendrin im Aufstieg skampf der 3. Liga : Zum Auftakt des 24. Spieltags gewann das Team von Trainer Olaf Janßen mit 3:1 gegen Alemannia Aachen . Kevin Goden (40.) brachte die Gäste nach einem starken Pass von Anas Bakhtat in Führung.

Doch noch vor der Pause kam die Viktoria zurück ins Spiel: Florian Engelhardt (45.+3) gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich. Florian Engelhardt hatte den Flügelstürmer, dem bereits sein achtes Saisontor gelang, geschickt.Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es dann aber schlechte Nachrichten: El Mala blieb angeschlagen in der Kabine. Für ihn kam Niklas May in die Partie. „Er hat ein bisschen was im Muskel gespürt, der war etwas fest“, sagte Olaf Janßen nach dem Spiel bei MagentaSport. „Das ist natürlich auch die Aufgabe eines Trainers, den Spieler zu schützen.“ Davon ließen sich die Gastgeber am Sportpark Höhenberg aber nicht beirren. Durch seinen elften Saisontreffer drehte Lex-Tyger Lobinger (59.) das Spiel zugunsten der Kölner. Der werdende Papa jubelte mit dem Ball unter dem Trikot. In der 84. Minute sorgte der kurz zuvor eingewechselte Malek El Mala mit dem 3:1 für die Entscheidung. Für den älteren der beiden Brüder, der wie Said El Mala im vergangenen Sommer vom 1. FC Köln verpflichtet und wegen der Transfersperre direkt wieder an die Viktoria verliehen wurde, war es das zweite Saisontor in der 3. Liga. Durch den achten Heim-Dreier robbten sich die Kölner zunächst näher ran an die Aufstiegsränge, liegen vorerst nur noch zwei Punkte hinter Platz drei. Aufsteiger Alemannia liegt als Tabellen-Zwölfter im Mittelfeld der 3. Liga





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Viktoria Köln Alemannia Aachen 3. Liga Aufstieg Fußball

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aachen 3:1 | Beide El-Mala-Brüder treffenSpielbericht zum Spiel FC Viktoria Köln - Alemannia Aachen

Weiterlesen »

Ulrich Bapoh verlässt Alemannia Aachen für die Sportfreunde LotteDer 25-jährige Offensivspieler wechselt in der Winterpause zum Regionalligisten Sportfreunde Lotte. Bapoh hatte in seiner Zeit bei Alemannia Aachen 36 Pflichtspiele absolviert, konnte aber aufgrund einer Muskelverletzung sein volles Potenzial nicht ausschöpfen. Die Sportfreunde Lotte wollen von seiner Erfahrung in höherklassigen Ligen profitieren.

Weiterlesen »

Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen : | 20. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen

Weiterlesen »

Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen : | 20. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen

Weiterlesen »

Schweineliga-Monster greift nach Rot-Weiss Essen - Wut und Panik nach Pleite gegen Alemannia AachenGegen Alemannia Aachen will Rot-Weiss Essen die Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga starten - und steht am Ende enttäuscht da. Der Kapitän gesteht, dass er 'stinksauer' ist und ein Neuzugang zweifelt daran, ob alle Spieler bereit sind für den Existenzkampf.

Weiterlesen »

Jetzt im Liveticker: SC Verl empfängt Alemannia Aachen im Kreis GüterslohDas Team von Alexander Ende hat es am Samstag mit einem unangenehm zu bespielenden Aufsteiger zu tun. Verfolgen Sie die Partie bei uns im Liveticker.

Weiterlesen »