Viktoria Köln verteidigt mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Fortuna Köln die Tabellenführung. Pascal Fallmann, Lucas Wolf und Tim Kloss sorgten nach der Pause für die Entscheidung.

Die Frage nach der sportlichen Nummer zwei im Kölner Profifußball ist damit endgültig entschieden. Viktoria Köln hat das einzige Stadtderby im deutschen Profifußball mit einem deutlichen 4:1-Sieg (Halbzeitstand 1:1) vor 7349 Zuschauern gewonnen. Durch diesen Erfolg verteidigt der Aufsteiger aus der Südstadt eindrucksvoll die Tabellenführung in der 3. Liga und festigt seine Position an der Spitze der Liga.

Glücklicher Start für Fortuna Köln und umstrittene Schiedsrichterentscheidung

Fortuna Köln startete mutig in das wichtige Duell und ging bereits in der 12. Minute in Führung. Romeo Aigbekan tänzelte auf der linken Flanke an Viktoria-Torwart Arne Schulz vorbei und schob den Ball durch die Beine deskeepers zum 1:0 für die Zollstocker. Die Höhenberger suchten sofort nach dem Ausgleich, doch Yannick Tonye scheiterte in der 13. Minute an der starken Parade von Ben Zich. Auch in der 31. Minute blieb Tonye ohne Erfolg, da sein Schuss vor der Linie geklärt wurde.

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In der 40. Minute kippte das Spielbild schlagartig. Nach einem Foul von Robin Afamefuna an Lucas Wolf forderte Viktoria Köln einen Strafstoß. Schiedsrichter Patrick Schwengers verlor dabei die Kontrolle über die Partie. Im Mittelfeld entwickelte sich kurz darauf eine heftige Rudelbildung. Tom Geerkens von Fortuna erhielt die zweite Gelbe Karte und musste in der 45. Minute das Feld verlassen. Der Schiedsrichter wies ihn nach einem Foul an Taylon Duman ab, was später als Fehlentscheidung bewertet wurde. Tobias Eisenhuth nutzte die folgenden Freistoß-Chance und verwandelte sensationell zum 1:1-Ausgleich direkt vor der Pause.

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Viktoria Köln übernimmt nach der Pause das Kommando

Nach der Halbzeitpause übernahm Viktoria Köln in Überzahl sofort das Kommando. Pascal Fallmann traf in der 47. Minute per Volleyschuss zum 2:1 für die Höhenberger. Nur sieben Minuten später erhöhte Lucas Wolf nach einem Traumpass von Niklas Castelle auf 3:1. Die Entscheidung fiel schließlich in der 63. Minute, als Tim Kloss eine Ecke von Fallmann zum 4:1-Endstand köpfte. Sekunden zuvor hatte der eingewechselte Verthomy Boboy noch die Latte getroffen und damit den sicheren Sieg verhindert.

Statistische Daten und Ausblick der Höhenberger

Mit diesem Sieg feiert Viktoria Köln seinen elften Saisonsieg. Unter der Leitung von Trainer Marian Wilhelm hat das Team bereits 46 Ligatore erzielt. Aktuell ist der Verein seit elf Spielen in Serie unbesiegt. Die klare Dominanz im Spielverlauf zeigt, dass die Höhenberger bereit sind, die Tabellenführung in der 3. Liga zu halten und ihre sportliche Entwicklung weiter voranzutreiben. Die Fans in der Südstadt dürften über die Leistung ihrer Mannschaft höchst zufrieden sein.