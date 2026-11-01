Viktoria Köln holt Tabellenführung in der 3. Liga vor MSV Duisburg

Viktoria Köln ist durch Sieg und Punktegleichstand mit MSV Duisburg Tabellenführer in der 3. Liga. Tordifferenz entscheidet, Jakob Kilian traf zum 1:0.

Die überraschende Nachricht erreichte die Spieler von Viktoria Köln einige Minuten nach dem Abpfiff des Auswärtsspiels bei der TSG Hoffenheim II. Der MSV Duisburg hatte gegen den VfB Stuttgart II eine klare 3:0-Führung verspielt und Sekunden vor Spielende noch das 3:3 kassiert. Die Viktoria sprang durch ihren 1:0-Sieg auf Platz 1 in der 3. Liga. Köln und der MSV haben 26 Punkte auf dem Konto. Die Tordifferenz macht den Unterschied: +16 für Köln gegenüber +14 für die Zebras.

Kilian-Treffer sichert wichtigen Sieg

Der Kopfball-Treffer von Verteidiger Jakob Kilian in der 32. Minute bescherte den Kölnern den achten Saisonsieg. Das Wort ist eigentlich nicht meine Kernkompetenz da vorne, sagte Torschütze Kilian, der bereits in der Woche zuvor beim 3:1 gegen Verl getroffen hatte. Obwohl das Wort Aufstieg öffentlich in Köln-Höhenberg tabu ist, kann die Truppe von Trainer Marian Wilhelm den Sprung in die 2. Liga schaffen. Beeindruckend ist, dass das Team seit acht Spielen ungeschlagen ist.

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Trainer lobt Einsatz und Mentalität

Trainer Wilhelm lobte seine Sieger bei MagentaSport. Ohne Schmerzen gibt es in dieser Liga keinen einzigen Punkt. Ich bin unfassbar stolz, wie viel Energie von der Bank kommt und wie die Jungs das in dieser Konstellation machen. Für uns ist das nicht selbstverständlich. Abwehrspieler Tobias Eisenhuth betonte zudem, dass das Team bei sich bleiben und fokussiert bleiben muss. Mit dem Fußball, den wir spielen, war das über weite Teile der Saison schon sehr gut. Daran müssen wir festhalten und weiter Gas geben.

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Topspiel gegen den 1. FC Saarbrücken

Am Freitag um 19 Uhr kommt es gegen den 1. FC Saarbrücken zu einem Topspiel vor den eigenen Fans. Dann hat die Viktoria die große Gelegenheit, sich weiter von den Verfolgern abzusetzen. Die aktuellen Ergebnisse und die stabile Defensive bieten eine solide Grundlage für die folgenden Aufgaben. Die Spannung um die Tabellenposition wird durch die enge Distanz zu den direkten Konkurrenten weiter erhöht.