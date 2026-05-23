Viktoria Köln jubelt umjubelt: Der erste Pokal-Titel mit großerDreams

Die Spieler von Viktoria Köln feiern nach ihrem dramatischen Pokal-Finale-Sieg ihr Glück und Trainer Marian Wilhelm hat einen großen Wunsch: Das nächste Derby, aber gegen den FC.

Die Spieler von Viktoria Köln feiern ihren Sieg im Finale gegen Fortuna Köln . Trainer Marian Wilhelm hat einen großen Wunsch : Das nächste Derby , aber gegen den FC.

Zum Sieg sagte Wilhelm: 'Es war eine Mannschaft, die mit jeder Situation mehr Mut und Überzeugung zeigte im Elfmeterschießen. Auch für die ausverkaufte Hütte hier war die Spannung schön, aber ich hätte es gern, wenn wir es in 90 oder 120 Minuten hätte können. Fortuna-Trainer Matthias Mink gratulierte seinen Jungs zu einem kämpferischen Auftritt, auch wenn das Double verpasst wurde





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