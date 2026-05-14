Viktoria Leléka: Ukraine-Botschafterin beim ESC

Viktoria Leléka, die diesjährige Stimme der Ukraine beim Eurovision Song Contest, hat ihre Heimat verloren und lebt jetzt in Berlin. Sie spricht Deutsch und hat den Hund Sonko, ihren treuen Begleiter, in Berlin untergebracht, während sie zwischen Kiew und Wien pendelt. Sie hat den Hund vor anderthalb Jahren aus einem Tierheim in Charkiw adoptiert.

Viktoria Leléka (35) vertritt die Ukraine beim ESC : Im heutigen Halbfinale entscheidet sich, ob sie ins große Finale am Samstag einzieht Sie spricht Deutsch , wohnt in Berlin und ist die diesjährige Stimme der Ukraine beim Eurovision Song Contest : Viktoria Leléka (35).

Am 14. Mai tritt sie im 2. ESC-Halbfinale in Wien an. Wegen der intensiven Vorbereitungen der letzten Monate musste ihr treuster Begleiter allerdings daheimbleiben: Hund Sonko.

Er wohnt aktuell bei Fans, während die gebürtige Ukrainerin zwischen Kiew und Wien pendelt. Warum sie alles für den Sieg gibt und was die ESC‑Teilnahme für sie persönlich bedeutet, erzählt sie in BILD.und Proben blieb kein Platz für den Vierbeiner. In einer Instagram‑Story schilderte Viktoria ihr Dilemma – und bekam Unterstützung. Zwei Berlinerinnen übernehmen im Wechsel die Fürsorge für ihren Schützling.

Viktoria hat den 10-jährigen Mischling vor anderthalb Jahren aus einem Tierheim in Charkiw adoptiert. Ursprünglich stammt Leléka aus dem Donbass, einer Region in der Ostukraine, in der vorrangig Russisch gesprochen wird. Sie hat russische Wurzeln, ebenso deutsche und ukrainische.

„Meine eine Oma war deutsch, die andere ukrainisch“, erzählt sie BILD. Trotz des historischen Bezugs waren beide Sprachen in ihrer Familie verloren gegangen. Ein Grund für die Sängerin, ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland zu verlagern: Sie studierte Jazzgesang und Komposition in Dresden, danach Filmmusik an der Filmuniversität Babelsberg. Inzwischen hat es sie in die Bundeshauptstadt verschlagen





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